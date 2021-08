Al Castello di San Giusto una serata dedicata alla musica di Andy Warhol

Venerdi 27 Agosto con inizio alle ore 21.00, nella cornice del Castello di San Giusto, la band “Stardust”, il gruppo triestino tributo a David Bowie, celebrerà in musica il re della Pop Art Andy Warhol con un concerto che include i maggiori successi di artisti come Lou Reed, David Bowie, passando per i Rolling Stones e i Velvet Undergroud, tutti artisti fortemente influenzati da Warhol. Su uno schermo del palco, inoltre, verranno proiettati numerosi video su Warhol e la sua Factory, per una serata all’insegna del Rock e della Pop Art.

Sono previste anche alcune performance di attori e artisti che accompagneranno l’esibizione del gruppo, per ricreare le atmosfere della New York degli anni 60 e 70, che hanno consacrato Warhol come uno dei più grandi artisti del ‘900. Uno spettacolo multimediale come l’arte di Andy Warhol per rendere omaggio a questo grande artista.

La serata è organizzata dall’associazione Musica libera nell’ambito della rassegna Trieste Estate 2021.





Il gruppo degli Stardust, che ha già suonato al Castello dedicato al David Bowie nel 2019 con un successo di pubblico di più di 1000 persone, è attivo dal 2016 con numerosi concerti in Friuli, Veneto, in Slovenia e Croazia.L’attuale line up comprende Michele Maier alla voce ed alla organizzazione artistica, Marco Milani alla chitarra solista, Luca Carboni alla batteria, Andrea Bensi al basso, Christian Deleo alla chitarra ritmica, Francesco Pignattaro al piano, Leonardo Ottaviani al Sax e Rosa Mussin ai cori.

