Gli Ska J tornano a Trieste: concerto di Natale all’Hangar Teatri

Tornano a Trieste gli Ska J, gruppo nato nel 2002 da un progetto di Marco Furio Forieri, già cantante del gruppo reggae Pitura Freska. Si esibiranno in un concerto di Natale all'Hangar Teatri di via Pecenco, venerdì 16 dicembre alle ore 20:30. Dal 2021, infatti, il sodalizio di Hangar Teatri con il Centro di Cultura Urbana Kino Šiška di Lubiana ha fatto arrivare a Trieste numerosi musicisti emergenti da tutta la Slovenia. Non sono mancati e non mancheranno gli ospiti di calibro nazionale, come appunto la band di Forieri, che arriva nel capoluogo giuliano questo Natale aggiungendo una nuova data ad un repertorio di oltre 1200 concerti che si sono svolti sia in Italia che all’estero, riscontrando un grande successo soprattutto in Germania.

Dal 2011 ad oggi, gli Ska-J hanno pubblicato 4 album dedicati al Natale insieme all’etichetta Azzurra Music, dal titolo “DesCanta Claus” (volumi da 1 a 4). Il solo primo album del 2011 vende ben 5000 copie: per questo, si consolida una vera e propria tradizione, quella del Concerto di Natale degli Ska-J, che fino al 2019 ha girato l’Italia ogni dicembre. Inevitabile la pausa di dicembre 2020, causata dalla pandemia. Quest’anno, le loro canzoni di Natale che mescolano lo ska al jazz scalderanno anche il pubblico di Hangar Teatri.

Oltre a Marco Forieri, frontman del gruppo, la band è formata da altri sei membri: Alan Liberale alla batteria, Frank Martino alla chitarra, Edoardo Brunello al sax, Marcello Faggionato alla tromba, Mauro Zulian alle tastiere e Daniele Vianello al basso. Marco Furio Forieri, oltre alla lunga carriera con i Pitura Freska e Ska-J, è stato anche recentemente autore di “Furiology”, disco solista uscito nel 2016, oltre a due singoli: “Col Bastone”, uscito nel 2020 e “Muoviti e Balla”, del 2021.

Biglietto unico 8 euro. È consigliata la prenotazione a biglietteria@hangarteatri.com o al numero di telefono +39 3883980768. Biglietti acquistabili in prevendita su vivaticket.com. La Stagione dei melograni è organizzata dal Teatro degli Sterpi, grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Casali.