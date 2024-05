Riccardo Muti ad Aquileia: il concerto per la pace nella basilica

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

TRIESTE - Un big della musica mondiale ad Aquileia: il maestro Riccardo Muti dirigerà venerdì 14 giugno alle 21.00 l'Orchestra giovanile Luigi Cherubini di Ravenna all’interno della basilica di Aquileia. Un concerto per la pace dove la storia si intreccerà con la musica sinfonica, in un sito Unesco pregno di significato e valore storico da 2200 anni. Il maestro Muti ha scelto un repertorio sinfonico che spazia da Mozart a Schubert al compositore italiano Alfredo Catalani, rendendo omaggio ai legami tra Austria e Italia. L'evento è stato prersentato oggi, venerdì 17 maggio, alla presenza di Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle attività produttive e turismo, Roberto Corciulo, presidente della Fondazione Aquileia, Roberto de Cubellis, vice sindaco di Aquileia, Sabrina Strolego, console onorario d’Austria a Trieste, Marco Manin, regista dell’evento.

L'Orchestra giovanile Luigi Cherubini, fondata nel 2004 dallo stesso Muti e composta da giovani musicisti tra i 18 e i 30 anni, accompagnerà come solista al clarinetto Daniel Ottensamer, primo clarinetto dei Filarmonici di Vienna. La direzione dell’evento e la regia del concerto, così come quella televisiva, sono state affidata al regista Marco Manin. Egli ha elaborato un'esperienza immersiva nell'arte e nella musica, ideando scenografie tridimensionali che conferiranno un’aura magica alla Basilica legandosi al programma musicale scelto dal Maestro.

Il concerto è a ingresso gratuito e le prenotazioni si apriranno il 20 maggio: vista la limitata disponibilità di posti, all’interno della Basilica saranno disponibili 180 posti riservati agli under 35, mentre il grande pubblico potrà seguire l’evento in diretta in Piazza Capitolo dove saranno allestiti 900 posti a sedere e un megaschermo. La prenotazione è obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite. Tutte le informazioni saranno aggiornate sul sito www.fondazioneaquileia.it e su www.riccardomuti.com

L’evento è promosso e co-organizzato da Fondazione Aquileia e Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, è realizzato con il supporto di PromoTurismoFVG, la collaborazione del Comune di Aquileia e del Museo archeologico nazionale di Aquileia e ha il patrocinio del Consolato Onorario d’Austria. "Questa iniziativa non è soltanto motivo d’orgoglio - ha dichiarato l'assessore Bini -, ma sarà anche occasione di grande visibilità per il Friuli Venezia Giulia, che conferma la propensione ad ospitare grandi eventi musicali e culturali. L’accento posto sulle giovani generazioni, la splendida location, la presenza di un direttore d’orchestra del calibro del Maestro Riccardo Muti e il forte messaggio di pace nel segno della musica rendono questo concerto un evento imperdibile di caratura internazionale, che siamo felici di poter ospitare".

"Aquileia nella sua lunga storia – dichiara Roberto Corciulo, presidente della Fondazione Aquileia - è stata luogo d’incontro e di dialogo tra culture e popoli di Occidente e Oriente e intende farsi promotrice di un messaggio di pace, che attraverso il linguaggio universale della musica, possa fornire una rinnovata speranza nell’attuale e complesso contesto socio-politico. L’evento, inoltre, si colloca nel percorso di avvicinamento a “GO! 2025” e ne vuole amplificare il messaggio di pace e dialogo a livello europeo e mondiale con particolare attenzione ai giovani, ai quali – annuncia Corciulo – saranno riservati i 180 posti disponibili in basilica".

Il concerto rinnova i legami culturali tra Aquileia, Ravenna e Vienna: tre città custodi di una ricca eredità storica e artistica. Lo splendore e la ricchezza dei mosaici di Aquileia e Ravenna ci riporta ai periodi di maggior splendore delle due città: l’epoca romana e quella bizantina. "Il file rouge tra Aquileia e Vienna, città alla quale è molto legato il maestro Muti, ci riporta invece all’Aquileia dell’Ottocento – ha ricordato anche Sabrina Strolego, console onorario d’Austria a Trieste - quando la città era parte dell’Impero asburgico e gli archeologi austriaci riportarono alla luce gran parte delle bellezze aquileiesi che ammiriamo. Il concerto sarà l’occasione per rinsaldare i legami culturali che ci legano e la scelta della basilica aggiungerà solennità e bellezza all’evento".