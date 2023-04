Al Rossetti un concerto benefico a favore delle zone terremotate di Turchia e Siria

Martedì 18 aprile alle ore 20:30 il palco del Politeama Rossetti di Trieste (sala Assicurazioni Generali) ospiterà un concerto/spettacolo di solidarietà per le popolazioni di Turchia e Siria, duramente colpite dal devastante terremoto che si è abbattuto su questi Paesi lo scorso febbraio, lasciando dietro di sé migliaia di morti, feriti e sfollati. La serata di beneficenza, promossa da Donk Humanitarian Medicine odv e organizzata da AIMeS Organizzazione Eventi con la coorganizzazione del Comune di Trieste e il supporto del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, vedrà alternarsi sul palco musicisti e performer del panorama artistico regionale.

Attorno a questo progetto si è formata fin da subito una grande rete di solidarietà: l’organizzazione della serata sarebbe stata impossibile senza l’impegno degli artisti che hanno deciso di mettere gratuitamente a disposizione la propria opera artistica. Si esibiranno: i cantanti d'opera e operetta Daniela Mazzuccato, Max Renè Cosotti, Andrea Binetti, Isabella Comand, Maria Giovanna Michelini, Selma Pasternak, Adriana Tomiši?, Federica Vinci, Ilaria Zanetti; i performer Stefania Seculin, Leonardo Zannier, Francesca Bergamasco, Luca Brotto e Elena Caineri; gli attori Marzia Postogna, Alessio Colautti, Elke Burul, Francesco Cevaro e Valentino Pagliei; gli strumentisti Chia Sultan Ahmed Ahmed, Eduardo Contizanetti, Corrado Gulin, Eleonora Lana, Ghenadie Rotari, Alessandra Sagelli, Cristina Santin, Martina Seleni, Toni Kozina, Valentina Vargiu; la danzatrice Maria Bruna Rotunno; alcuni ragazzi del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.



Il ricavato dello spettacolo sarà destinato alla ricostruzione di un punto medico nella zona terremotata, nell'ambito di un progetto che coinvolge Maram Foundation, Hope for, che da più di otto anni lavorano in campo medico, sanitario ed educativo nell’area turca-siriana, e DonK HM odv, che supporterà i medici grazie al suo servizio di teleconsulto. L'obiettivo è anche quello di facilitare il trasferimento dei feriti, non solo in altre strutture turche, ma anche – per i più piccoli - verso l’Ospedale Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste.

Ingresso: Intero € 20,00 (€ 18,00+ € 2,00 prev.). Ridotto under 18 € 15,00 (€ 14,00 + € 1,00 prev.). I biglietti sono in vendita da martedì 11 aprile sul circuito Vivaticket, online, nei punti vendita (ticket Point di Corso Italia e Centro commerciale Torri d'Europa) e alla biglietteria del Teatro (Largo Giorgio Gaber 1, Trieste - lunedì 16-19; martedì-venerdì 10-19; sabato 10-13, 16-19; domenica chiuso).