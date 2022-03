L'ex concorrente di X Factor Edo in concerto al Round Midnight

Prezzo non disponibile

Tornano i concerti al Round Midnight. Il primo appuntamento è dedicato a Edo, ex concorrente di X Factor 2021. Il giovane cantautore padovano si esibirà il 4 marzo alle ore 22 con Luca Maini (chitarra e voce) e Emanuele Pecciarini (percussioni), professionisti dall'esperienza plueriennale e con alle spalle oltre mille concerti in giro per Italia ed Europa.