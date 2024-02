Conchiglie da tutto il mondo a Montedoro: torna Nesie Shells

Prezzo non disponibile

MUGGIA -Anche quest'anno, al Montedoro Shopping Center di Muggia, gli appassionati italiani ed europei si incontreranno i n occasione d i NESIE - N o r t h E a s t International Shell Exposition - la mostra scambio di conchiglie, fossili e minerali provenienti da tutto il mondo. Giunta alla s u a ottava edizione l a manifestazione h a lo scopo di favorire l'incontro e lo scambio fra collezionisti e ricercatori di conchiglie sia recenti che fossili. Il visitatore potrà ammirare la bellezza delle forme e dei colori, ma anche scambiare i propri esemplari, in un percorso che, oltre ad appagare l'occhio, potrà fargli conoscere le innumerevoli curiosità legate al mondo dei molluschi e delle loro conchiglie. Insomma una grande festa del mare, per gli occhi e per la mente, adatta sia agli appassionati del genere che ai semplici visitatori.

Orario e luogo

Sabato 2 marzo: 9:30 - 19:00

Domenica 3 marzo: 9 : 3 0 - 18:00

Montedoro Shopping Center

Via Flavia di Stramare, 119/e 34015 Muggia, Trieste

Primo piano