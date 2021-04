Appuntamento con la musica, sabato in diretta streaming il concerto del trio "Cor"

Tre musicisti in tre studio indipendenti vi aspettano sabato 10 aprile dalle 21 per un concerto jazz unico, in diretta streaming da Trieste trasmesso dalla Residenza Le 6 A. Ad esibirsi il trio COR con la voce di Kristina Frandolic, Andrejka Možina al violoncello e Francesco de Luisa al piano. Il trio COR nasce proprio per questo evento. Le radici di Andrejka Možina e Francesco de Luisa nella musica classica, contemporanea e nel jazz, si intrecciano al mondo delle formazioni corali della voce Kristina Frandolic. Il suono del trio è acustico: un incontro tra la musica classica, latina, contemporanea, ma che strizza l'occhio anche a quella più popolare (pop e non). La concordanza, l'essere d'accordo, il condividere un aspetto in comune, all'interno del trio sta nel suono acustico delle tre voci in dialogo le modalità digitali di trasmissione, nella ricerca poetica delle composizioni e nell'intrecciarsi delle radici dei tre musicisti. Il concerto verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook anGiorgio2020 - Festival J&P https://www.facebook.com/sangiorgio2020



Il programma musicale di Concordanze prende spunto e nasce dal diploma in canto jazz della cantante Kristina Frandolic, per il quale ha scritto gli arrangiamenti di tre brani di Mario Laginha (pianista, compositore e didatta portoghese). A partire da questi brani, si arricchisce di complessità con cinque brani scritti da Andrejka Možina ed un brano proposto da Francesco de Luisa, in un ricercato equilibrio tra la libertà nell'improvvisazione e la cura del dettaglio nelle parti scritte. La concordanza nella scrittura dei brani sta nel filo conduttore della poesia, che da sempre accompagna il Festival Jazz & Poesia: i brani hanno come testo poesie di autori quali Tavčar, Kostnapfel, Pessoa e Borges.

Concordanze fa parte del Festival Jazz & Poesia, è organizzato dall'Associazione S@NGIORGIO 2020, in collaborazione con il Conservatorio Tartini di Trieste e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Attività Produttive, Servizio Turismo, ai sensi della LR 21/2016, art. 62, comma 1, lettere a) e b), con decreto n. 3073/PROTUR del 08/11/2019.