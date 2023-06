"Confucius" di María Sánchez Puyade: doppio appuntamento con l'arte

TRIESTE - Due imperdibili appuntamenti per gli amanti dell'arte e della cultura si terranno a Trieste, all'interno della mostra "Confucius" curata da Cizerouno, in coorganizzazione con il Comune di Trieste, presso il Civico Museo d'Arte Orientale. I due eventi di approfondimento costituiscono solo l'inizio di una serie di attività che si svilupperanno fino all'8 ottobre, ultimo giorno di apertura della mostra.

Domenica 2 luglio alle ore 10, il Museo d'Arte Orientale in via San Sebastiano 1 aprirà le porte a una visita guidata alla mostra in compagnia dell'artista María Sánchez Puyade. Durante la visita, i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere in dettaglio come l'artista abbia affrontato e rielaborato in modo personale e originale i temi e le riflessioni di Confucio. Sarà un'occasione unica per scoprire il metodo di lavoro di María Sánchez Puyade, le tecniche e i materiali utilizzati, ma anche come ha ideato un progetto espositivo articolato e complesso che unisce e amalgama manufatti ricamati, immagini video e suggestioni sonore.

Giovedì 6 luglio alle ore 18 al Cavò in via San Rocco 1, accanto al Museo d'Arte Orientale, verrà presentato il libro d'artista "Dàxué" (Il Testamento di Confucio secondo Ezra Pound), edito in occasione della mostra. Stampato in risografia in 300 copie numerate e legato con fili di seta il volume è parte integrante del progetto espositivo e vuole essere un'edizione universale nel suo proporsi in diverse lingue: nell'originale cinese, nelle traduzioni di Ezra Pound in inglese e in italiano, e nella traduzione in spagnolo fatta dall'artista. Ne parleranno María Sánchez Puyade e Ana Laura Pascale che ha curato il progetto grafico del volume. A introdurre l'incontro alcuni estratti video dall'intervista di Pier Paolo Pasolini a Ezra Pound realizzata a Venezia nell'autunno del 1968.