International Tattoo Expo per la prima volta in Porto Vecchio

TRIESTE - Manca un mese all’International Tattoo Expo di Trieste, che si terrà sabato 11 domenica e 12 novembre, in scena per la prima volta all’interno del Porto Vecchio, al Trieste Convention Center, con 150 tatuatori, esibizioni, contest e ospiti internazionali. La location è la più grande novità per la kermesse, che per tanti anni si è svolta al Salone degli Incanti. La manifestazione, giunta alla 14esima edizione, è diventata ormai da anni un punto di riferimento per il settore, una delle fiere più consolidate e seguite in Italia, la più famosa in assoluto nel nordest, in grado di attirare migliaia di visitatori, anche all’estero. In alcune edizioni sono stati superati i 10mila ingressi. Il nuovo sito, a poca distanza dal centro di Trieste, affacciato sul mare, ha conquistato subito i protagonisti dell’expo, che in poco tempo hanno già fermato tutte le postazioni disponibili.



Durante il week end i professionisti del settore avranno la possibilità di esibire il proprio talento e il proprio stile. Chiunque, tra i visitatori, potrà realizzare un tatuaggio, naturalmente accordandosi con i tatuatori, contattandoli prima dell’inizio dell’evento o direttamente sul posto. La lista di tutti gli artisti che saranno a Trieste è pubblicata sul sito ufficiale www.triestetattooexpo.com. Per ognuno è indicato lo stile e sono pubblicate le foto di alcuni lavori già effettuati. Tatuaggi ma anche piercing e altri gadget. Come sempre ci saranno anche stand dedicati ad oggettistica di vario tipo e abbigliamento, spazi enogastronomici, mostre ed esibizioni. Il programma completo con tutti gli eventi previsti sarà reso noto nelle prossime settimane sempre sul sito ufficiale. Molto attesi, e già calendarizzati, sono i Tattoo Contest, le competizioni tra tatuatori presenti all’expo. Sabato 11 novembre alle 19.30 si terrà la gara per il “best black and gray”, il “best color” e il “best Saturday” con le premiazioni a seguire. Domenica alle 19, spazio ad altre categorie, “best realistic”, “best ornamental” e infine “best of the show”, quest’ultimo sarà premiato come il miglior tatuaggio realizzato nella due giorni di evento. Sabato 11 novembre apertura al pubblico dalle 11 alle 21, domenica 12 novembre dalle 10 alle 20.30. Ingresso a 10 euro.