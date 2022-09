Torna la Corsa dei Castelli, Andrew Howe testimonial d'eccezione

Sarà il lunghista e velocista Andrew Howe, detentore del record italiano di salto in lungo, il testimonial d'eccezione della sesta edizione della Corsa dei Castelli in programma domenica 16 ottobre. La manifestazione organizzata da Asd Promorun in collaborazione con il Comune e la Regione è stata presentata mercoledì nel Salotto Azzurro del Municipio di Trieste.

Il percorso

La 6a edizione della Corsa dei Castelli è una gara di 10 km su strada, inserita in calendario nazionale FIDAL, che si sviluppa su un percorso omologato costituito da un giro unico. Si parte dal Castello di Miramare, affacciato a spiovente sul golfo di Trieste ed immerso in un parco caratterizzato da una straordinaria varietà di piante provenienti da tutto il mondo e si va attraverso un percorso molto filante dove gli atleti avranno il contatto visivo con il blu dell’Adriatico. Il tracciato corre lungo viale Miramare prima di rivolgere lo sguardo alla strabiliante Piazza Unità. Testa, gambe e cuore per affrontare le ultime centinaia di metri con un’elevata pendenza che gli è valsa l’appellativo de “Il Muro”, per poi tagliare il traguardo nel Castello di San Giusto, antica fortezza edificata sul Colle del patrono della città. Un percorso che permette di correre nella storia di una città che è stata teatro di innumerevoli culture.

Quest’anno la Corsa dei Castelli si è inserita nel nuovo circuito podistico Fai Poker 10k e 21k che unisce le città di Udine, Trieste, Verona e Palmanova. Quattro manifestazioni, due sulla distanza di mezza maratona 21,097km e due su quella da 10 km, quattro emozionanti gare rinomate nel panorama internazionale. Con oltre 250 atleti, si può certamente affermare che la prima edizione della “Non Competitiva Ten” a ottobre 2021 è stato un grande successo, tale da riproporla, sullo stesso percorso della manifestazione principale. Gli atleti potranno correre e divertirsi senza necessità di tesseramento e certificato medico agonistico. Riflettori accesi sulla Family Run 8 km il cui scopo è quello di diffondere la cultura dello sport come abitudine fondamentale per il benessere psico-fisico. Una occasione per gustare le bellezze della città e allo stesso tempo rinnovare l’obiettivo di solidarietà nei confronti dell’Ospedale Burlo Garofolo.

Il quadrangolare

Alla già buona partecipazione straniera, si aggiunge ora una nuova linfa di internazionalità. Grazie alla collaborazione con FIDAL, da quest’anno la Corsa dei Castelli dà il via al circuito “1st edition of the International Road Race Running Match”, un quadrangolare che vede coinvolte le squadre nazionali categoria under 23 di Austria, Croazia e Slovenia e Italia. Grande qualità degli atleti che renderanno la gara ancora più affascinante e competitiva. Ciascuna nazione schiererà quattro uomini e quattro donne appartenenti alla rosa della squadra nazionale che si daranno battaglia sulle strade del capoluogo giuliano. La cerimonia di apertura dell’evento si terrà nel pomeriggio di sabato 15 ottobre in Piazza Unità, stessa splendida location nella quale si svolgeranno le premiazioni domenica 16 ottobre a partire dalle ore 11.15.

Family Run

Family Run 8 km è anche una occasione per gustare le bellezze della città e allo stesso tempo rinnovare l’obiettivo di solidarietà nei confronti dell’Ospedale Burlo Garofolo. L’intesa, nata lo scorso anno, ha permesso di dotare la Terapia Intensiva Neonatale di uno speciale dispositivo per le operazioni di nursery dei bambini prematuri. Quest’anno la raccolta fondi, destinati al Pronto Soccorso Pediatrico, ha come obiettivo di rendere meno traumatico il viaggio dei piccoli pazienti sottoposti a manovre terapeutiche dolorose. La raccolta fondi sosterrà anche l’acquisto di uno speciale database necessario in caso di avvelenamenti, uno strumento a causa dell’elevato numero di sostanze tossiche con cui possono venire a contatto i bambini anche tra le mura domestiche.

Insieme per il Burlo

Proprio attraverso le donazioni di parte del ricavato della Family Run sommate a quelle spontanee da parte degli atleti sarà possibile ottenere questo risultato, la cui utilità è per l’intera comunità locale. Gli atleti potranno donare al momento dell’iscrizione o attraverso bonifico bancario sull’Iban IT12B0306909606100000157822 intestato a Fondazione Burlo Garofolo indicando nella causale “Corsa dei Castelli per il Burlo Garofalo” oppure al ritiro del pettorale.

Tutti gli iscritti alla manifestazione riceveranno una t-shirt tecnica firmata da Luanvi e una medaglia IfeelWood, ottenuta da legno riciclato, ricavato da alberi caduti o da materiale raccolto durante la pulizia dei boschi o da processi biologici e rotativi di taglio degli alberi. Informazioni e iscrizioni sul sito www.promorun.it e a info@promorun.it