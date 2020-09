Da giovedì riprendono i corsi di aikido tradizionale

Dopo la lunga pausa da lockdown, giovedì 1 ottobre 2020 alle ore 20 l’Iwama Budo Kai a.s.d. inaugurerà l’anno di pratica 2020-21 nella nuova sede del proprio dojo, ovvero la palestra della sezione Judo del Dopolavoro Ferroviario di Trieste in via Madonizza 4.

Il keiko (seduta di pratica) d’apertura sarà dedicato alla commemorazione del maestro Alessandro Tittarelli Shihan (1957-2018) nel secondo anniversario della sua scomparsa. Già direttore tecnico dell’Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai Italia e responsabile del Gruppo Dentō Iwama Ryu Aikido in seno allo CSEN, Tittarelli Shihan è stato uno degli unici due aikidoka occidentali a raggiungere il prestigioso grado di cintura nera 8 dan.

La seduta e la commemorazione, guidate da Enrico Neami, allievo diretto del maestro Tittarelli, sono ad ingresso contingentato e si svolgono in sicurezza e in ottemperanza alle linee guida di settore ed alla normativa nazionale e regionale vigente. Informazioni e maggiori dettagli contattando info@iwamabidokai.net o via WhatsApp allo 366 295 06 52.