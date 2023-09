Diventare Metaverse Specialist, arriva l'open day dedicato al nuovo corso ITS

Il 7 settembre la Fondazione Alto Adriatico di Pordenone, in collaborazione con il Carnia Industrial Park, l’ente di formazione professionale regionale ENAIP FVG e il nodo IoT di IP4FVG, il digital innovation hub del Friuli Venezia Giulia, ha organizzato un incontro aperto dedicato ai futuri studenti del nuovo corso ITS in ambito informatico, con sede in Carnia: Metaverse Specialist - Tecnico Superiore Metaverso e Digital Twins.

Ad accoglierli al Parco Tecnologico di Amaro – in via Jacopo Linussio n. 1, dalle ore 10:00 – il Presidente del Carnia Industrial Park, Roberto Siagri, che introdurrà i partecipanti nell’affascinante mondo del Metaverso e dei Gemelli Digitali, sottolineandone le potenzialità future e le grandi opportunità offerte dalla formazione ITS in questo settore. Successivamente saranno approfonditi i programmi didattici e l’organizzazione del corso, oltre a tutti i servizi a disposizione dei futuri allievi. Sarà anche un’occasione per conoscere dal vivo gli spazi e il paesaggio che li ospiteranno il prossimo biennio e le opportunità a portata di mano offerte dal Parco tecnologico e dal Parco Industriale della Carnia.

Fra queste, il living lab IoT, all’ingresso principale, poco distante dalle aule ITS, dove gli allievi potranno osservare e sperimentare l’evoluzione dalla fabbrica tradizionale all’impresa smart, grazie ai dimostratori di sensori e sistemi di comunicazione integrati per connettere gli impianti, scambiare dati tra macchine e operatori, trasformare le macchine in attrezzature intelligenti e connesse, che permettono l’acquisizione dei dati lungo l’intero processo produttivo. Un laboratorio realizzato grazie alla collaborazione con Aziende manifatturiere e ICT del territorio – tra cui Gortani, Akuis, FAM, Fill in the Blanks, Video Systems, Fec Italia, Progetto Nachste – e arricchito nel tempo con nuova dotazione strumentale valorizzando il racconto delle tecnologie e favorendo l’avvio di progetti di digitalizzazione per le PMI regionali.

Un’opportunità preziosa, in vista del prossimo 18 settembre, quando, presso la sede del Parco, dalle ore 9:00, si svolgerà la seconda sessione ordinaria delle selezioni per poter partecipare al corso e diventare specialisti di Realtà virtuale e aumentata del Metaverso, Digital twins, Intelligenza artificiale (AI), Internet of Things (IoT) e sensoristica, Cloud computing, Modellazione 3D, capaci di operare in un contesto di Metaverso industriale per facilitare e potenziare l’integrazione tra mondo digitale e mondo reale, fra tecnologie informatiche (IT) e tecnologie operative (OT). Per iscriversi: https://www.itsaltoadriatico.it/i-corsi/tecnico-superiore-metaverso-e-digital-twins-2023-2025/

Possono partecipare alle selezioni tutte le diplomate e i diplomati degli istituti tecnici e professionali e dei licei. È prevista infatti una prima fase di allineamento delle competenze di base. Le prove di selezione consisteranno in test scritti in forma di quesiti a risposta multipla e un colloquio attitudinale e motivazionale. Il nuovo corso è il naturale potenziamento del primo ITS avviato in Carnia della Fondazione Alto Adriatico, in collaborazione con il Consorzio, TES 4.0 – Tecnico superiore per la digitalizzazione delle imprese, che si è concluso lo scorso luglio, con gli esami finali e la consegna dei diplomi ai 17 studenti partecipanti, molti dei quali già lavorano in aziende manifatturiere o ICT. Anche per quest’anno, inoltre, grazie al contributo del Carnia Industrial Park, gli studenti dei corsi ITS con sede in Carnia, non dovranno pagare la quota individuale di iscrizione, in genere pari a 400 eruo/annui. Per info: Marina De Colle - m.decolle@enaip.fvg.it | 0432 693003 | 328 3828643