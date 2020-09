Corso di avvicinamento al vino a Trieste: al via le iscrizioni

Una serata tra amici, un appuntamento al ristorante ma anche una cena di lavoro… ovunque ci sia un momento conviviale, il vino è sempre presente. Diventa importante saper scegliere la bottiglia giusta per ogni ricorrenza o abbinare il vino più adatto ad un piatto. Da più di 10 anni SORSOdiVINO si pone come punto di partenza per chi vuole avvicinarsi all’affascinante mondo del vino.

Enoteca BISCHOFF e DOCET assieme a docenti con esperienza nel settore, vi accompagneranno nel mondo del vino, insegnandovi le basi della degustazione e i principi di enologia, di enografia e di abbinamento cibo vino. Per partecipare al Corso, le iscrizioni dovranno pervenire entro Lunedì 14 settembre, direttamente all'Enoteca Bischoff di Via Mazzini, 21. Il corso, costituito da 4 lezioni, si terrà a partire da lunedì 21 settembre alle 20.00 (e per i successivi lunedì alla stessa ora) presso il Caffè Tommaseo.