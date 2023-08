Corti dei Fabbri 2023, il gran finale al cinema Fellini: ecco i finalisti

TRIESTE - Si avvicina la finale del concorso di cortometraggi "I Corti dei Fabbri", organizzato dalla Minotaurus Pictures 2004 di Ugo Puglisi in collaborazione con il cinema Fellini, che ospiterà la serata conclusiva il 23 settembre alle 20:30. Il concorso ha l'obiettivo di incentivare la produzione cinematografica dei giovani talenti emergenti e dei professionisti, fornendo loro spazio ed occasione di confronto. Il concorso è rivolto a tutti i registi residenti in un Paese europeo o extraeuropeo, con opere di massimo 15 minuti e quest'anno hanno partecipato al bando 110 registi da tutta Europa con 128 opere iscritte. I partecipanti sono suddivisi in due categorie: "giovani" fino ai 35 anni di età e "professionale" senza limiti di età. La rassegna non pone limiti alle forme utilizzate per la narrazione filmica. Ecco i finalisti:

Categoria Giovani

"Bulimia di followers" di Giacomo Scocco

"Anime perse" di Damian Gomisel

"Locked" di Leonardo Scaloni

"Non è giornata" di Francesco Sappio

"Cementerio de coches" di Miguel A. Olivares

Categoria professionisti

"Lo que te pedi aquel dia" di Fernando Morillo

"Fumo" di Andrea Rebuzzi

"Alcanzar el vortice" di Pedro Poveda

"Singing in front of the Colosseo" di Cristina Ducci