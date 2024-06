Costruire la democrazia tra i popoli con la cooperazione allo sviluppo: seminario Settimana Sociale dei Cattolici Italiani

Oggi il mondo ha bisogno di pace fondata sulla giustizia tra i popoli: una giustizia sociale ed ecologica. L’amore sociale della cooperazione dovrebbe guidare i passi degli “artigiani di pace” e dei politici al servizio della Democrazia e del Bene comune.

Su questa strada la FOCSIV - Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana, con le sue 98 organizzazioni di volontariato associate in Italia, tra cui l’ACCRI, si è incamminata da tempo e rinnova il suo impegno esponendo nella pubblicazione “Tutti fratelli per l’ecologia integrale – guida per la cooperazione tra i popoli” alcune lezioni apprese per costruire la giustizia e la pace.



L’incontro di sabato 6 luglio, ore 10.30, Museo Revoltella - via Diaz 27, Trieste - prevede gli approfondimenti sulla guida da parte di Ivana Borsotto - presidente FOCSIV, sul diritto all’acqua in Bolivia e sull’approccio alla cooperazione dell’ACCRI in Bolivia, sul diritto al cibo e lotta allo spreco dal globale al locale da parte di Marco Aliotta - responsabile Ufficio Progetti della Caritas diocesana di Trieste, con la partecipazione di Matteo Carzedda, del Centro di Ricerca sulle Migrazioni e la Cooperazione allo Sviluppo, Università di Trieste.

Dopo il dibattito è prevista la chiusura dell’arcivescovo Emerito Luigi Bressan.

Intermezzi a cura di Sara Alzetta, con l’accompagnamento musicale di Emanuele Laterza.



Saranno disponibili le copie della guida.

Seminario aperto alla cittadinanza con iscrizione su app.settimanesociali.it

www.accri.it