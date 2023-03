Covacich racconta Saba al Rossetti: diretta su Rai Radio3

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

TRIESTE - Nei 140 anni della nascita di Umberto Saba arriva lo spettacolo “Saba” scritto e interpretato da Mauro Covacich, alla Sala Bartoli del Politeama Rossetti e in diretta su Rai Radio3, venerdì 10 marzo alle 20:30. Lo scrittore triestino Mauro Covacich compone così un omaggio al poeta Umberto Saba, suo conterraneo, e decide di entrare direttamente in scena per proporre memorie di vita e frammenti della produzione poetica di questa figura cardine della letteratura italiana, delineando così anche il rapporto di Saba con Trieste e il suo legame personale con questo autore e con questa città.

Questo spettacolo è la seconda tappa di quella che Mauro Covacich definisce la “trimurti triestina”: dopo Joyce, ecco comparire all’orizzonte il grande cantore della città, colui che per l’immaginario collettivo rappresenta lo spirito del luogo, avendo posto i suoi versi a suggello del volto di Trieste, senza essersi mai stancato di attraversarla, scrutarla, ritrarla. Eppure il rapporto tra Umberto Saba e la sua città è tutt’altro che idilliaco, segnato da un moto continuo di allontanamento e avvicinamento pieno di ombre e ripensamenti, una doppiezza emotiva che Covacich allestisce davanti agli occhi dello spettatore pescando con disinvoltura dalle lettere private, dalle poesie più note, ma anche dai siparietti familiari, intrecciando la vicenda personale del poeta con la propria.

Il risultato è un ulteriore spiazzante confronto con lo scrittore triestino, che forse più degli altri ha creduto nella perfetta sovrapposizione di arte e vita, il poeta che, anche a rischio di risultare prosaico, ha cercato di restituire la complessità dell’esistenza con la semplicità delle parole che sanno arrivare al cuore. La terza tappa di questo percorso dedicato da Covacich agli scrittori triestini sarà un omaggio a Svevo e a La coscienza di Zeno che manderemo in onda prossimamente su Rai Radio3.

Lo spettacolo prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia fa parte di una trilogia (“Svevo” - “Joyce” - “Saba”) che - facendosi forza e pregio dello sguardo e della voce di uno scrittore triestino contemporaneo - l’istituzione, su ispirazione del direttore Paolo Valerio, ha voluto dedicare ai giacimenti culturali del proprio territorio e della città - Trieste - che ha ispirato e dato i natali ad alcuni dei nomi fondamentali della letteratura del Novecento.