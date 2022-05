Al San Marco si presenta "Due cavalli", il romanzo d'esordio di Francesco Antonini

Settembre 1983: quattro ragazzi triestini partono per una vacanza in Grecia a bordo di una Due Cavalli nuova di zecca, ma l’avventuroso viaggio post-esame di maturità si rivela molto diverso da quel che avevano immaginato. È questa la trama del romanzo “Due Cavalli” di Francesco Antonini, avvincente come un giallo, che verrà presentato per la prima volta in regione mercoledì 1 giugno, alle 18.30, al Caffè San Marco di Trieste. Il racconto fa emergere sogni e passioni, desideri e paure di un’età speciale, quella che precede le grandi scelte della vita, e ci riporta al mondo degli anni Ottanta, ancora ben lontano da Internet e dai telefonini. A dialogare con l’autore saranno i giornalisti Marco Ballico e Paolo Pichierri.