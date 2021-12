Dall’Operetta a Hollywood: arriva il gran galà al Rossetti

L’Associazione Internazionale dell’Operetta FVG organizza il tradizionale Galà dell’Operetta e del Musical– Dall’Operetta a Hollywood, in collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Inserito infatti nel cartellone Musical & Eventi, lo spettacolo andrà in scena al Politeama Rossetti di Trieste martedì 28 dicembre 2021, alle 20.30, con il tenore Andrea Binetti, il soprano Ilaria Zanetti, le voci di Stefania Seculine Gianluca Sticotti, la FVG Orchestra diretta da Romolo Gessi.

Nato dalla collaborazione più che ventennale tra l’Associazione Internazionale dell’Operetta e il Teatro Stabile del FVG, il Galà dell’Operetta e del Musical è diventato negli anni un appuntamento fisso per la settimana che dal Natale ci accompagna all’Anno Nuovo. Si presenta al pubblico il 28 dicembre prossimo alle ore 20,30 al Politeama Rossetti di Trieste con gli artisti più amati dei due generi musicali: il soprano Ilaria Zanetti e il tenore Andrea Binetti, paladini dell’operetta triestina, interpreti brillanti e artisti a tutto tondo; Stefania Seculin e Gianluca Sticotti, fra le voci più belle nel panorama del musical italiano ed europeo. Romolo Gessi sarà la bacchetta che dirigerà la FVG Orchestra, partner ormai imprescindibile nelle grandi produzioni dell’Associazione Internazionale dell’Operetta, dai Galà al “Cavallino bianco”, che quest’estate a San Giusto ha ottenuto un successo straordinario.

L’appuntamento di quest’anno è dedicato ad alcune importanti ricorrenze: i 75 anni dalla scomparsa di Giuseppe Pietri, massimo musicista del Verismo, legato assieme alla sua famiglia a Trieste, per l’importanza che la piccola lirica ebbe nella città giuliana; compositore di alcune operette, tra cui “L'Acqua cheta” e “La donna Perduta”, di cui verranno proposti due divertenti duetti “delle campane” e “del carrozzino”.

Ci sarà pure un omaggio a Robert Stolz, uno dei più prolifici e longevi compositori del 900, che è stato il tramite del passaggio tra l'operetta e il mondo del cinema, realizzando alcune fra le più belle colonne sonore per il grande schermo, dopo essersi trasferito negli Stati Uniti negli anni bui del nazismo. Dal “Cavallino bianco” verrà infatti proposto un gaio “Valzer sol” a più voci. E dopo Strauss, Lehár, Zeller e Offenbach nella seconda parte del programma della serata ci si trasferisce in America, per incontrare i musical di grande fama, da “Chicago” di John Kander al “Mago di Oz”, a “Shall we dance” di George Gershwin e ancora “Roberta” di Jerome Kern, con l’aria che è diventata una canzone di successo senza tempo “Smoke Gets In Your Eyes”, la cui versione più famosa fu quella dei Platters, dopo che il grande Nat King Cole ne aveva registrato una sua originale interpretazione.

La gioia di un momento emozionante, come lo sono le festività natalizie, vivrà attraverso le canzoni evergreen, dal grande successo di Frank Sinatra, My Way, a “Blue Moon” di Richard Rodgers, compositore di “The Sound of Music” ovvero “Tutti insieme appassionatamente”, musical che il Rossetti produrrà in primavera, con la regia di Federico Bellone e protagonista Laura Osnes, una delle più belle voci di Broadway, che è stata tra le altre Sandy in “Grease”, Bonnie in “Bonnie & Clyde” e Cenerentola in “Cinderella”. Non mancheranno gli omaggi al Natale, al cinema con una fantasia dei titoli più noti del panorama western da “I magnifici sette” di Elmer Bernstein a “Il buono, il brutto e il cattivo” di Ennio Morricone, al mondo Disney di Mary Poppins, Cenerentola e dello zio Tom. A presentare lo spettacolo, muovendosi con garbo fra cultura e leggerezza, sarà come di consueto il giornalista e conduttore Umberto Bosazzi.

Biglietti e informazioni

Biglietteria del Politeama Rossetti – Largo Giorgio Gaber, 1 tel. 040-3593511 con il seguente orario: da martedì a venerdì 10-19, sabato 10-13 e 15-19; lunedì chiuso.

Punti vendita: Ticket Point di Corso Italia (giorni feriali 8.30-12.30, 15.30-19) tel. 040 3498276-7, Info Point Centro Commerciale Torri d’Europa (via D’Alviano) e presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket. L’elenco completo è disponibile sul sito www.vivaticket.it. I biglietti si possono acquistare anche online sul sito www.ilrossetti.it. Informazioni anche al tel. 040/3593511.

Prezzo dei biglietti

Platea A-B € 27, ridotti € 24 2 stelle

Platea C € 23, ridotti € 19 1 stella

Gallerie € 18, ridotti € 16 1 stella

Informazioni: Associazione Internazionale dell’Operetta FVG

info@triesteoperetta.it,www.triesteoperetta.it, www.ilrossetti.it