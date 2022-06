Nella chiesa di Sant'Antonio la serata per la pace

La Chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo offre alla città di Trieste, un evento unico nel suo genere e perfettamente incastonato nel nuovo percorso culturale artistico individuato dalla Chiesa di Papa Francesco. Un poetico mondo laico bussa alla porta del cielo con parole sigillate in autorevoli scritti che lo stesso Papa vede come proposta di una nuova e rinnovata primavera di risveglio di pace. L’attore e regista Francesco Gusmitta con la partecipazione straordinaria della voce del grande attore Giuseppe Pambieri affronta i testi di autori internazionali Tagore- Albert Einstein- Friedrich Nietzsche - Simon Weil - Mons.Rafffaele Nogaro -Sandro Veronesi - Umberto Galimberti e Patrizio Ranieri Ciu tra le note musicali della famosa orchestra fil(m)armonica di Mossa APS diretta dal Maestro Fabio Persoglia che introduce ragione musicali memorabili di E. Morricone, J. Williams H. Mancini e N. Piovani. Lo spettacolo, che avrà una durata di un'ora, è l’incontro celebrativo dies natalis di Sant’Antonio, occasione di una tacita quanto sublime circostanza di richiesta d'aiuto e d'intercessione per un miracolo di Pace dentro e fuori di NOI in uno dei periodi più tristi e bui della nostra Storia.

