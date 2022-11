La nuova vita di Camila, Madrid e il lockdown: al Miela arriva "Malos Aires" di Damián Comas

Martedì 15 novembre alle ore 17 arriva al Teatro Miela “Malos Aires”, il lungometraggio d’esordio del regista Damián Comas, prodotto da Quasar Film. Un film internazionale girato a Madrid durante il lockdown del 2020, con una coppia di giovani attori argentini come protagonisti, Luz Cipriota ed Emmanuel Marzía Donadío.

Il film

Camila, una politica argentina partita per l’Europa in cerca di una nuova vita, vede i suoi piani interrotti a causa del lockdown a Madrid, nel 2020. Questa reclusione e la lettura di un libro le fanno decidere di andare alla ricerca del suo ex compagno, Lothar, uno scrittore argentino che vive da anni in Spagna e con cui condivide un passato difficile. L’incontro tra i due fa riaffiorare la complessità e l'instabilità delle emozioni umane.

Damián Comas

Damián Comas (1984) è un artista visivo, scrittore e regista. Ha conseguito un dottorato in Creazione letteraria e un master in Studi teorici dell’arte. Ha viaggiato e vissuto in diversi continenti, dedicandosi alla pittura, installazione, sceneggiatura e regia cinematografica, oltre che alla scrittura di romanzi. Nelle varie discipline ha ricevuto diversi premi in Europa, America e Asia. Il suo primo romanzo, “Cenizas”, ha vinto il XIX Premio de Literatura Hispánica de la Universidad de Sevilla e ha pubblicato una serie di romanzi per Penguin Random House (Mondadori). Il suo cortometraggio “Cuerpos de sal” e il lungometraggio "Malos Aires" sono stati vincitori di festival di tutto il mondo. Attualmente sta terminando la produzione del suo primo documentario dedicato allo psicanalista Jacques Lacan e producendo il film tratto dal suo romanzo "Cenizas" con importanti case di produzione cinematografiche nazionali e internazionali.