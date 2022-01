"Recent works", a Trieste arriva la mostra dei lavori del giovane artista Damir Sobota

Trieste Contemporanea presenta la mostra dal titolo "Recent Works" di Damir Sobota. L’inaugurazione si terrà presso lo Studio Tommaseo - Trieste Contemporanea di via del Monte 2/1 venerdì 28 gennaio alle ore 18.30. Al vernissage sarà presente il giovane artista croato vincitore del premio Radoslav Putar 2020. Durante la serata troverà spazio anche una sua conversazione con la curatrice della mostra Janka Vukmir che permetterà al pubblico triestino di approfondire i contenuti e i temi ispiratori del suo lavoro artistico.

I dipinti, collage e oggetti di Damir Sobota sintetizzano diverse tradizioni di astrazione geometrica concentrando processo creativo e intuizione con approccio sperimentale: le decisioni che l’artista prende prima di iniziare una nuova opera impostano un algoritmo che ne regolerà dall'inizio alla fine il procedimento di esecuzione.

La mostra

L’esposizione, che sarà visitabile fino all’8 marzo 2022, è prodotta da Trieste Contemporanea in collaborazione con l’Institute for Contemporary Art di Zagabria e presenterà alcune opere di Sobota appartenenti alla recente serie dei Palindromi, alcune realizzate dall’artista proprio tra aprile e maggio 2021 durante la sua partecipazione alla residenza artistica alla Residency Unlimited di New York.