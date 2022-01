A Trieste contemporanea la due-giorni dedicata a Dante

A chiusura delle celebrazioni dedicate a Dante Alighieri, del quale nel 2021 ricorrevano i 700 anni dalla morte, Trieste Contemporanea è lieta di presentare l’incontro di approfondimento Dante a Varsavia. La mostra che non c’è.



Protagonista d’eccellenza di questa conversazione, sarà lo scrittore e italianista polacco Jaros?aw Miko?ajewski. L’incontro si terrà in streaming martedì 25 gennaio 2022 alle ore 18.30 sul sito di Trieste Contemporanea. Esperto conoscitore dell’opera di Dante, proprio nel 2021 ha terminato la sua traduzione in polacco della Divina Commedia (frutto di molti studi ed approfondimenti, tra i quali anche il saggio Tradurre Dante in polacco del 2004).

Miko?ajewski, tuttavia, ha una ragione particolare di connessione fra Dante e le arti visive contemporanee: è stato incaricato di preparare un importante progetto per una mostra internazionale di arte contemporanea a Varsavia. Ha selezionato importanti artisti europei e polacchi mettendoli in relazione con l’opera del poeta italiano. A Trieste ci racconterà le ragioni delle sue scelte curatoriali e delle affinità elettive degli autori visivi con l’opera di Dante, ma anche le ragioni tutte polacche della inaspettata cancellazione della mostra da parte del museo polacco che doveva organizzarla…



Il giorno seguente, mercoledì 26 gennaio alle ore 18.30 Trieste Contemporanea invita ad un incontro allo Studio Tommaseo, dove Sara Alzetta presenterà invece il suo personale viaggio tra le rime dantesche attraverso Rapsodia dantesca e L’amore e l’altre stelle, due video realizzati nel 2021 dall’attrice e drammaturga triestina. Nell’occasione di questa presentazione video, Sara Alzetta converserà con Giovanni Spano, autore di una serie di ritratti fotografici dell’attrice declinati in chiave dantesca che saranno visibili durante l’evento.