"Il gabinetto del dottor Caligari", il mito ritorna a Trieste

DAS CABINET DES DR. CALIGARI

Regia: Robert Wiene

Sceneggiatura: Carl Mayer e Hans Janowitz

Scenografie: Hermann Warm, Walter Reimann, Walter Rohrig

Decla Film – Berlino, 1919

Live computer soundtrack: Warrego Valles

Proiezione di "Das Cabinet des Dr. Caligari" di Robert Wiene nel restauro digitale curato dalla Cineteca di Bologna con una nuova ed esclusiva sonorizzazione a cura del progetto sloveno Warrego Valles.

Il capolavoro

Scritto poco dopo la fine della Prima guerra mondiale, il capolavoro espressionista di Robert Wiene rappresenta al pubblico un sonnambulo capace di predire il futuro. Rispondi anche tu all'imperativo del film: Du musst Caligari werden! Diventa Caligari! Warrego Valles è il progetto elettronico delle produttrici, dj e attiviste queer slovene Nina Hudej (SHAPE artist 2018) e NinaBelle: come la struttura geologica della superficie di Marte da cui prendono il nome, le due artiste esplorano le orbite tra musica da club cutting edge e l’elettronica sperimentale. Dopo l’Ep "Location Off" nel 2017 e il loro album di debutto "Botox" del 2018, entrambi pubblicati per l’etichetta indipendente Kamizdat, la loro ultima produzione "save as" continua a sfidare i limiti di genere per affermarsi nel campo della club culture.

Warrego Valles Trieste Der kabinet

Le Warrego Valles gestiscono il Club Monokel (sede del ŠKUC-LL), la cui storia risale alle origini della zona culturale autonoma di Metelkova e della lotta per i diritti della comunità slovena LGBTQ. In collaborazione con La Cappella Underground e a cura di Gianluca "Jazza" Guerra.