Dall’omaggio a David Bowie alla magia di Disney: gli eventi di Trieste Estate dal 17 al 23 luglio

TRIESTE - Continua in grande stile la rassegna Trieste Estate, che dal 17 al 23 luglio presenta un programma ricco di eventi musicali, culturali e teatrali pronti a trasformare la città in un vivace palcoscenico a cielo aperto. Anche questa settimana offre circa una trentina di eventi, di cui ben 12 della rassegna Trieste Estate Fuoricentro. Tra gli appuntamenti da non perdere, il tributo a David Bowie, il concerto che celebra il centenario di Disney e l’omaggio ad Ezio Bosso. Proseguono inoltre le serate dedicate agli appassionati di cinema al Giardino Pubblico “Muzio de Tommasini” L’associazione Casa del Cinema vi aspetta con film d’animazione, cinema d’autore e grandi successi dell’ultima stagione.

Lunedì 17 luglio

La serata di lunedì 17 luglio, si apre alle 21 in piazza Verdi con TriesteLovesJazz e la musica dei Swing Kids, una band specializzata nello swing italiano e nel jazz storico del Bel Paese. Con i loro progetti di rivalutazione del repertorio degli anni '30, '40 e '50, renderanno omaggio ai più grandi autori tra cui Lelio Luttazzi.

Martedì 18 luglio

Martedì, alle 21, il giardino del Museo Sartorio sarà il palcoscenico dell'evento "Melodie Femminili dall’operetta al musical". La serata, curata dall'Associazione Internazionale dell'Operetta FVG in co-organizzazione con la IV Circoscrizione, offrirà una selezione di brani che spazieranno da My Fair Lady, uno degli ultimi titoli d'operetta, a classici del musical come West Side Story, Evita e Il Fantasma dell'Opera, per finire con "Tu che m'hai preso il cuor" dal Paese del Sorriso di Lehar.

Mercoledì 19 luglio

Mercoledì 19 luglio, alle 21 al Castello di San Giusto, serata dedicata ai fan di David Bowie con "Stardust", un tributo alla musica e alla vita dell'icona del rock. La serata promette di essere una vera e propria immersione nell'universo Bowie, con performance live, costumi, scenografie e video rari. Sempre mercoledì, al Giardino del Museo Sartorio, appuntamento con due eventi musicali mozzafiato a cura di TriesteLovesJazz: alle 21, potrete immergervi nelle atmosfere del jazz francese con la fisarmonica di Elvis Stanic, concerto in collaborazione con la Comunità Croata di Trieste. A seguire per gli amanti della chitarra il concerto di Sergio Giangaspero, ispirato al progetto sinestesico LiquidGuitar. Un'esperienza unica che unisce musica e arte figurativa per trasmettere emozioni e contenuti in maniera innovativa. In piazza Verdi, invece, l’appuntamento è con "Mille e una Nota con gli Ottoni", a cura della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi. Il Gruppo Strumentale "Gli ottoni del Teatro G. Verdi" porterà in scena un viaggio musicale dal Rinascimento alla grande musica italiana da film.

Giovedì 20 luglio

Giovedì 20 luglio sempre alle 21 in piazza Verdi ritorna la rassegna TriesteLovesJazz con il ritmo del jazz fusion dei Yellow Jackets, la più longeva e creativa fusion band della storia. Contemporaneamente al Giardino del Museo Sartorio, “Riflessi di Monica Vitti”, un omaggio teatrale e musicale dedicato alla grande attrice italiana, scomparsa nel 2022.

Venerdì 21 luglio

Venerdì 21 luglio, il Castello di San Giusto vibrerà al ritmo delle canzoni di High School Musical con l'evento Teenage Dream. Per gli amanti del teatro, in scena al Sartorio “Le notti bianche”, a cura de La Contrada. In piazza Verdi “La musica sussurra e ci svela la vita”, l’omaggio della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi a Ezio Bosso, musicista ed ex direttore stabile residente del Verdi di Trieste scomparso prematuramente nel 2020.

Sabato 22 luglio

Il fine settimana prosegue con altrettanti eventi imperdibili. Sabato sarà ancora la musica protagonista con la performance rock di Lachy Doley Trio, artista australiano soprannominato il Jimi Hendrix dell'Hammond Organ, al Castello di San Giusto. Al Giardino del Museo Sartorio andrà in scena l'interpretazione maliziosa e affascinante de "La Serva Padrona" mentre, nella suggestiva piazza Verdi, potrete invece farvi trasportare nelle atmosfere tradizionali irlandesi con ballate e fusioni uniche di reel e jigs dai Wooden Legs.

Domenica 23 luglio

Infine, domenica 23 luglio, si chiude in bellezza con un viaggio musicale che ripercorre e festeggia i 100 anni della Disney con il concerto DisneyDreams in piazza Verdi; al Giardino del Museo Sartorio invece la rappresentazione teatrale de "L'Isola delle Rose" ci farà ripercorrere una storia affascinante di ribellione e autonomia.

Trieste Estate è organizzato dal Comune di Trieste - Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia e dell’Assessorato alle Politiche del Territorio, con il sostegno di PromoTurismoFVG e la collaborazione del Trieste Convention & Visitors Bureau, con la direzione artistica di Gabriele Centis per la parte musicale e Lino Marrazzo per il teatro di prosa.

Il programma completo su www.triestestate.it