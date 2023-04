Serata "deviant" a tema "bunny" allo Streaming Club di via San CIlino

Di seguito la presentazione dell'evento Deviant Fourth Gathering di venerdì 21 aprile:

Le uova si sono schiuse, I fiori sono sbocciati. Tra le ombre è tutto un fermento, il rosso è più denso e caldo che mai, il nero gronda di vita rinata. Drizzate le orecchie, uscite dalle vostre tane. Radunatevi dove la musica vi chiama, e lasciate che la coda saltelli giocosa. Un rituale caldo e caotico, fertile e inarrestabile. Vi attendiamo in fermento al Deviant Fourth Gathering: BUNNY BUNNY. Venite a saltellare assieme a noi.



Per questa serata, avremo ospite l'artista Massso, con una sua performance artistica di Bodypainting! Resterà poi disponibile per decorare con la sua arte anche il pubblico.



Dress code hint: Bunny.

DRESS TO IMPRESS!



DEVIANT Music by:

EleNoir (Dark Techno/ Fetish)

Lü?üd (Dark Trip)

Dok (Berlin inspired Techno)



BODYPAINTING Show by:

Massso



FOTOGRAFO UFFICIALE

Filippo Monti



FIRST DRINK:

- entro l'una 12€ SOLO IN LISTA RIDUZIONE

LINK in arrivo a breve

- 15€ senza lista o riduzione

In alternativa puoi ritirare la tua riduzione Streaming Club presso i nostri Partner :

- BAR ONES via Trento 1/A, Trieste, Italy

https://www.facebook.com/onesmoving

- EMPORIO VINI Via Giulia 47 Trieste IT

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067202720988

age + 18

Be Your Kink!

INFO PRATICHE

- Deviant è una serata da discoteca, come nella tradizione Streaming Club Trieste;

- non sono presenti dungeon, play room, dark room, ma uno spazio unico per esprimersi e ballare;

- non è disponibile un camerino dedicato: arrivate già dressed to impress...but dressed! No nudo integrale o in zone critiche, lasciate spazio all'immaginazione degli altri dove serve;

- abbiamo dei fotografi ufficiali che vi immortaleranno durante la serata, se lo desiderate, quindi vi chiediamo di evitare foto e video privati;

- il Dress Code a tema è consigliato, ma sarete accolti con calore con qualunque outfit;

- nel caso non gradiste essere fotografati durante la serata, comunicatelo in cassa, e vi verranno forniti degli appositi braccialetti.

I nostri fotografi non vi immortaleranno se li indosserete. Questa soluzione garantisce il vostro anonimato nella maggioranza delle situazioni, ma non completamente. Nel caso desideraste un'ulteriore garanzia, richiedete di parlare con uno degli organizzatori, che vi fornirà indicazioni integrative per la vostra completa soddisfazione.