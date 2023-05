Deviant spegne la musica, il 3 giugno la serata conclusiva

DEVIANT Season Closing



Tutto finisce.

Prima o poi, la corda raggiunge la sua fine.

Riannodatela assieme nuovamente, o lasciatela appesa in attesa.

Non ha importanza.

Qualcosa c'è stato, ed il passato è per sempre.

Grazie a Voi tutti per il supporto, la presenza, l'amore, la passione.

Questa Stagione è stata fantastica.

Incontriamoci un'ultima volta, per ora.



Per sempre vostro,



Deviant.





Per questa ultima serata, venite come desiderate, combinate tutti gli intenti e gli abiti delle serate passate.

Il dress code siete Voi, perchè Voi avete reso tutto questo possibile.



Grazie ancora.



Vi attendiamo già nostagici al Deviant Season Closing!

A presto!





? DEVIANT Music by:

? EleNoir (Dark Techno/ Fetish)

? Lü?üd (Dark Trip)

? Dok (Berlin inspired Techno)



? DEVIANT Show by:

? Ishara Gabri

? Aperikinky



? FOTOGRAFO UFFICIALE

?? Filippo Monti



? LINK LISTA RIDUZIONE ?

[in arrivo a breve]



? age + 18

Be Your Kink!



INFO PRATICHE

- Deviant è una serata da discoteca, come nella tradizione Streaming Club Trieste;

- non sono presenti dungeon, play room, dark room, ma uno spazio unico per esprimersi e ballare;

- non è disponibile un camerino dedicato: arrivate già dressed to impress...but dressed! No nudo integrale o in zone critiche, lasciate spazio all'immaginazione degli altri dove serve;

- abbiamo dei fotografi ufficiali che vi immortaleranno durante la serata, se lo desiderate, quindi vi chiediamo di evitare foto e video privati;

- il Dress Code a tema è consigliato, ma sarete accolti con calore con qualunque outfit;

- nel caso non gradiste essere fotografati durante la serata, comunicatelo in cassa, e vi verranno forniti degli appositi braccialetti.

I nostri fotografi non vi immortaleranno se li indosserete. Questa soluzione garantisce il vostro anonimato nella maggioranza delle situazioni, ma non completamente. Nel caso desideraste un'ulteriore garanzia, richiedete di parlare con uno degli organizzatori, che vi fornirà indicazioni integrative per la vostra completa soddisfazione.





------------------------





Everything ends.

Sooner or later, the rope reaches its end.

Knot it together again, or let it hang waiting.

Any way, it doesn't matter.

Something was, and the past is forever.

Thank You all for the support, the presence, the love, the lust.

This Season has been beautiful.

Let's meet again one last time, for now.



Forever yours,



Deviant.