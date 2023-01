"Deviant", la serata total black allo streaming club di San Giovanni

Luci rosse permeano la pista, riflettendosi sul nero lucido degli abiti. Una musica cupa e sensuale avvolge i corpi in movimento, catene e corde ondeggiano seguendone il ritmo. Un rituale nero di libertà espressiva. La prima serata dark kinky a Trieste. Deviant. Unitevi a noi!



IMPORTANTE

Nel contesto di una serata dall'estetica fetish ideata per creare un particolare tipo di atmosfera, vi chiediamo di contribuire tutti quanti usando la creatività nel vestirvi a tema. La forza della serata passerà attraverso le luci, i visual e la libertà espressiva di noi stessi sul dancefloor, nel rispetto dell'altro.

Dresscode consigliato: Kinky / Total Black / Goth / Latex / Bizarre ? NO casual wear.



DRESS TO IMPRESS!

? DEVIANT Music by:

? EleNoir (Dark Electro / Fetish)

? Lü?üd (Dark Trip)

? Dok (Berlin inspired Techno Minimal Wave)



? DEVIANT Show by:

?? Stefano Kaluza

?? Techno Shibari



BIGLIETTI:

- entro l'una 12€ SOLO IN LISTA RIDUZIONE

https://xceed.me/it/trieste/event/deviant-kinky-alternative-party-streaming-club--117293/channel--streaming-club?fbclid=IwAR3HUkU8dDoxIdq9FOLdybwLvZUhdBZcucwKhKZl8nzv6pkrbLKDsxIoJeU

- 15€ senza lista riduzione



? age + 18



Ribadiamo l'importanza del DRESSCODE: Kinky / Total Black / Goth / Latex / Bizarre