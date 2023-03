Dinosauri al Rossetti: al via la prevendita per il family show che ha girato il mondo

Arriva al Politeama Rossetti dal 17 al 20 maggio “Dinosaur World Live”, spettacolo per famiglie dal successo internazionale, nato in Inghilterra. Adatto a ogni età, interattivo, con protagonista italiana (l’attrice Romina Colbasso), lo spettacolo porta in scena riproduzioni affascinanti dei dinosauri e racconta la loro avventura 'giurassica'. Le prevendite sono aperte da venerdì 17 marzo.

“Dinosaur World Live” è una produzione inglese, che arriva in esclusiva italiana al Politeama Rossetti dopo aver ottenuto successi nel West End, in tanti Paesi del mondo e prima di ritornare nuovamente a Londra dove sarà in scena in una versione “open air” nel corso dell’estate. Viene però recitato interamente in lingua italiana, grazie al contributo in scena dell’attrice Romina Colbasso. Lo show farà vivere i pericoli e le delizie del mondo dei dinosauri agli spettatori che, assieme all’esploratore protagonista, attraverseranno territori inesplorati per scoprire un panorama preistorico popolato da dinosauri sorprendenti (e straordinariamente realistici).

Sono creature mosse con tecniche particolari di teatro di figura: lo spettatore così scopre una miriade di dinosauri impressionanti, tra cui il gigante carnivoro preferito da ogni bambino, il Tyrannosaurus Rex, un Triceratopo, un Giraffatitan, un Microraptor e un Segnosauro. E dopo lo spettacolo, ad ogni replica un tempo sarà dedicato all’”incontro” con uno di questi straordinari dinosauri, magari per stringere una nuova amicizia.

L’avventura “giurassica” è divertente ed educativa e al Teatro Stabile regionale va in scena sia in repliche dedicate alle scuole (il 18 e 19 maggio) - per accedere alle quali si prega di contattare il Teatro - sia in repliche aperte a tutti (nello specifico quelle del 17 maggio alle 20.30, del 19 maggio alle 19.30 e del 20 maggio alle 16 e alle 18.30). I prezzi dei biglietti vanno dai 29 ai 15 euro con riduzioni naturalmente per i bambini (dai 20 ai 12 euro) e per gli abbonati al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. I posti disponibili si acquistano alla Biglietteria del Politeama Rossetti, negli altri punti vendita e circuiti del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia o tramite il sito del Teatro www.ilrossetti.it. Informazioni allo 040.3593511.