Discomania Explosion, la serata de La Mandrakata

Pegaso Events ritorna a Trieste con DISCOMANIA EXPLOSION sabato 10 giugno dalle 22.30. La prima di una serie di serate estive presso la Pizzeria La Mandrakata (presso l'Ippodromo di Montebello a Trieste). Un mega party all'insegna delle grandi emozioni e con tutte le migliori hits degli anni '80, '90, 2000. In esclusiva per noi, alla consolle uno dei più famosi dj professionisti delle discoteche del Nord Italia: GADDAMIX e l'animazione by ORAZIO VOICE. Nell’ampio spazio esterno della pizzeria, un tendone con innumerevoli posti. Apertura ristorante ore 19:30. Si potrà cenare esclusivamente su prenotazione. Nel corso del pre serata, accompagnamento musicale dal vivo con Nicola De Martino. Prenotazioni al 338- 5940708 (Alessandro) oppure al 347-3346973 (La Mandrakata). La serata si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Dalle ore 22:30 INGRESSO LIBERO alla serata di ballo, perché il divertimento non ha prezzo. In collaborazione con RDT STATION.