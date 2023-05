Disturbi alimentari, al via il ciclo di incontri promosso da "Alt"

TRIESTE - Per il ciclo Dialoghi 2023 ALT, Associazione di cittadini e familiari di Trieste per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze, promuove l’incontro “Fame di libertà: il cibo come specchio di dinamiche interiori”, dedicato al tema dei disturbi alimentarti. L’appuntamento è per mercoledì 24 maggio 2023, dalle ore 18, al Knulp Bar di via Madonna del Mare 7/A e vedrà la partecipazione di Su Yen Benedetto, biologa nutrizionista e autrice del libro “Talità Kum. Corpi in risveglio”, affiancata dalla giornalista e mental coach Giulia Achler. Il dialogo tra le due rievocherà le storie di dipendenza alimentare narrate nel libro, storie di lotta e di rinascita unite sotto il segno della ricerca, appassionata e incessante, di uno spazio di libertà in cui essere e diventare. L’incontro di mercoledì sarà il primo di una serie di appuntamenti sul rapporto con il cibo e con se stessi che le Dott.sse Benedetto e Achler condurranno a partire dal mese di ottobre, attraversando i concetti di “controllo”, “fame di amore”, “ricerca personale”, “peso delle parole”, “affermazione di se stessi” e “libertà”. Durante gli incontri si alterneranno anche le testimonianze di storie personali.