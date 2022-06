Jazza sonorizza Dog Star Man, l'evento alla chiesa luterana

Nell’ambito della manifestazione APPRODI FUTURI, alla Chiesa Evangelico-Luterana di Trieste (Largo Panfili 1) venerdì 10 giugno alle 21.00 si terrà la sonorizzazione dal vivo di “Dog Star Man” di Stan Brakhage, capolavoro del cinema sperimentale americano, a cura del dj triestino Jazza (electrosacher). In collaborazione con La Cappella Underground. Biglietti in prevendita su Ticket Point: https://biglietteria.ticketpoint-trieste.it/prenota-nomap.php?negozio_evento_id=946. “Lo spettatore viene rimosso dallo stato d’animo in cui guardare una scena o uno spettacolo significa desiderarlo, pensare di capirlo, e sperare di coglierlo. Brakhage chiede molto di meno e molto di più: chiede di ballarlo. Da qui nasce l’idea di sonorizzare la sua opera più celebre creando un dialogo tra cinema e musica elettronica. Il risultato è una tessitura di immagini e suoni che ballano: un accostamento azzardato, un tradimento e un amore” spiega Jazza che ha già portato questa sonorizzazione in diversi festival cinematografici come il Soundscreen di Ravenna, il Bellaria Film Festival e il Trieste Science+Fiction Festival.

La musica

“Dog Star Man” di Stan Brakhage è una delle opere più importanti del cinema d'avanguardia americano degli anni '60. È un film epico e visionario strutturato in un preludio e quattro capitoli.

Descritto come "epopea cosmologica" e "mito della creazione", “Dog Star Man” mostra l'odissea di un boscaiolo barbuto (lo stesso Brakhage) che si arrampica attraverso una montagna innevata con il suo cane per abbattere un albero. Mentre compie la sua ascesa, assiste a visioni mistiche con immagini ricorrenti come una donna, un bambino, la natura e il cosmo.

Un contesto cosmico di immagini solari e di stelle, di un rapporto amoroso e di una nascita, il ciclo delle stagioni e i paesaggi, in un vortice di immagini, suggestioni, sovrimpressioni, graffi e pennellate sulla pellicola, i cui fotogrammi sono personalmente trattati da Brakhage uno ad uno. Un'autentica avventura della percezione. Con sovrapposizioni multiple, zoom, ripetizioni, immagini volte da negativo a positivo, effetti prismatici, flash, bagliori sui bordi, ritagli, graffi e pittura sui fotogrammi, Brakhage ha creato un’opera in costante movimento: immagini di nuvole e nebbia, ghiaccio e neve, sole e luna; fiamme rosse e ghiaccio blu; un uomo, una donna e un bambino; un cuore che batte; il taglio di un albero e i movimenti delle stelle.

Chi è Jazza

Jazza è un noto dj triestino che ha suonato in molti club e festival dal Montenegro alle Isole Canarie, privilegiando sempre spazi e ambiti di interesse culturale e sociale, dal Flex di Vienna al Peggy Guggenheim di Venezia. Ha condiviso la console con molti dei più grandi artisti della scena elettronica italiana, da Leo Mas ad Alexander Robotnik, e internazionale, dagli Orb a Kruder & Dorfmeister. Jazza è responsabile della colonna sonora e gli spazi sonori di International Talent Support - www.itsweb.org, piattaforma di creatività e moda, ed esplora da sempre l'interazione audio video del live cinema (tra le altre le sonorizzazioni dei primi film di Joris Ivens) e del vjing più cinematografico e sperimentale. Ha fatto parte della direzione artistica di Etnoblog ed Electroblog, festival internazionale di musica elettronica e della cultura digitale di Trieste, e delle note serate SacherParty Noxcuses e Ohmygod all'Etnoblog, Miela Next, Tetris etc etc. Attualmente collabora con il Trieste Science+Fiction Festival e il Trieste Film Festival. Jazza ha un profilo Mixcloud molto seguito e distribuisce gratuitamente i suoi mixtape: https://www.mixcloud.com/jazza_electrosacher/. Come membro di Electrosacher ha fondato l'etichetta discografica Ohm Records, che ha prodotto diversi apprezzati 12" con il poeta della Beat Generation Jack Hirschman, e con Robert Babicz, Motor City Drum Ensemble, Markus Kienzl, Erik Sumo, Panoptikum/Les Gammas, Eddy Ramich, e molti altri.

Il festival Approdi Futuri

APPRODI FUTURI è una manifestazione multidisciplinare di teatro, cinema, musica e sport, ed itinerante per scelta, sempre alla ricerca di inediti luoghi di rappresentazione come il Castello di Miramare, le gallerie della Kleine Berlin, la Chiesa Luterana, i giardini del Museo Sartorio e le vie del centro cittadino che accoglieranno la corsa in costume in apertura di manifestazione.

APPRODI FUTURI è organizzata dal Festival Approdi e Vitamina T in collaborazione con La Cappella Underground, Trieste Atletica e con il sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (attraverso il bando ripartenza cultura e sport RESTART FVG), Comune di Trieste, Museo storico e il Parco del Castello di Miramare, PAG Progetto Area Giovani, Sistema Bibliotecario Giuliano, SISSA, INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste.