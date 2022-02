Domenica il primo incontro dell'anno con Arte Migrante Trieste

Prezzo non disponibile

Si terrà domenica 6 febbraio alle 14:41, in via Boccaccio al Parco Leonor Fini, il primo incontro di quest'anno di Arte Migrante Trieste, progetto dedicato all'inclusione e alla multiculturalità. Per partecipare vi basterà portare un telo o una coperta e quello che vi rappresenta di più e che vorrete condividere: un canto, una riflessione, un gioco, uno strumento, una poesia. Lo scopo di questi appuntamenti è lo stare assieme e conoscersi attraverso l'arte e le sue molteplici forme. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook Arte Migrante Trieste