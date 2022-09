Escursioni, degustazioni e eventi per i più piccoli: torna Draga in festa

DRAGA SANT'ELIA (Dolina) - Dopo il crescente successo delle passate edizioni, torna "Draga in Festa", una giornata “open day” di agricultura sostenibile, alimentazione, ambiente, società a Draga Sant’Elia domenica 2 ottobre dalle ore 10 alle ore 18. L'evento aperto a tutti si svolge in collaborazione con le realtà associative del territorio e con il patrocinio del Comune di San Dorligo della Valle/Dolina. Per tutto il giorno gli abitanti di Draga apriranno i cortili alla convivialità offrendo i prodotti e i frutti della loro creatività.

Cosa prevede il programma

Il ricco programma prevede: escursioni guidate alle “iazere” e passeggiate per famiglie a misura di bambino con giochi ed esperienze ispirate alla pedagogia del bosco, letture sui prati e presentazioni di libri, raccolta e laboratorio con le erbe, esposizione d’arte contemporanea di artisti locali e degustazione di olio, marmellate, miele e altri prodotti. Inoltre ci sarà una mostra di quadri carsici, un laboratorio di costruzione di fortezze, incontri culturali e con i disegnatori, animazione per i più piccoli, laboratori di argilla, visita ad un’azienda agricola locale e molto altro ancora.

Le informazioni utili

Nel parcheggio della Locanda “Mario” (dove sarà possibile pranzare o cenare), per tutta la giornata saranno presenti dei banchetti informativi e promozionali e verrà allestito un mercatino di attività artigianali legate al territorio. In caso di maltempo, l'evento verrà rinviato a domenica 9 ottobre. L'evento è gratuito. Per informazioni contattare il seguente numero di telefono: 3287908116. Di seguito il programma:

Ore 10.00 Passeggiata per famiglie: escursione a misura di bambino

Ore 11.30 e 16.00 Laboratorio Argilla con grandi e bambini con Nina

Ore 12.00 Escursione guidata e raccolta delle erbe con Furio, maestro di oleoliti

Ore 12.30 Laboratorio con il cuoio creazione di un bracciale con Wolf

Ore 14.00 Presentazione ed escursione guidata alle “iazere” con Legambiente e laboratorio tessitura di un mandala con Nina

Ore 14.30 Escursione e visita a un’azienda agricola locale con Doriana

Ore 15.00 Api e landa carsica con Livio Dorigo

Ore 15.30 Laboratorio di costruzione di una fortezza con Wolf

A seguire:

Incontro con i disegnatori di “Trieste Sketchers”

Animazione per bambini (alle ore 11, 12,14 e 16)

Incontri culturali con enti, gruppi e associazioni che si occupano dei prodotti e del territorio

Lettura sui prati e presentazione del libro “Le lunghe notti di Efa - la signora del Lanaro” con Susanna

Laboratorio con le erbe con Susanna (dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle ore 17)

Esposizione d’arte contemporanea a cura di artisti locali

Mostra di quadri carsici e degustazione di olio, marmellate, miele e altri prodotti locali

Tiro con l’arco con Ennio