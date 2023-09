DS Automobiles: test-drive da Bliz

TRIESTE - Nel weekend del 16 e 17 settembre, allo showroom sostenibile Bliz in via Flavia 47, appuntamento con le vetture elettriche e ibride DS. I visitatori avranno l'opportunità di essere accompagnati da un driver esperto della rivista Quattroruote per un test-drive esclusivo. Sarà l'occasione ideale per scoprire tutte le potenzialità dei modelli della gamma DS, che hanno fatto della sostenibilità e dell'innovazione i loro punti di forza. DS Automobiles è sempre stata all'avanguardia quando si tratta di tecnologia e sostenibilità. Le vetture elettriche e ibride del marchio sono progettate per coloro che desiderano coniugare prestazioni ed ecologia. Per info e prenotazioni: https://www.blizauto.it/novita/ds-electrifying-experience