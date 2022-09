"Ibrida_mente", ai Duchi d'Aosta in mostra le opere di Fabio Fonda

Dopo il successo delle precedenti tre edizioni della “galleria verticale” ospitata all’interno del Grand Hotel Duchi d’Aosta, il 14 settembre 2022 verrà inaugurata la nuova ed inedita esposizione di opere dell’Art Advisor Fabio Fonda dal titolo Ibrida_mente.

L’arte digitale e le sue ibridazioni con fotografia, pittura e tessile, rappresentano la cifra stilistica che nel 2012 ha portato all’affermazione internazionale di Fabio Fonda, invitato a Maribor (Capitale Europea della Cultura) a rappresentare, accanto ad Ottavio Missoni, innovazione e creatività made in Italy. Dieci anni dopo, ai Duchi, questa mostra, sintetica traccia del suo vivace percorso creativo, è l’occasione per presentare un Fonda artista d’arredo che, con una serie di opere inedite, “colora” il restyling di Palazzo Pitteri, nuovo spazio residenziale del Grand Hotel Duchi d’Aosta. Ibrida_mente è una mostra aperta non solo ai clienti del Grand Hotel Duchi D’Aosta, ma a tutti visitatori che vorranno partecipare a questa esperienza di arte fuori dal suo contesto canonico.

Visite previa prenotazione da effettuarsi al Grand Hotel Duchi D’Aosta