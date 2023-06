Due star di "Mare Fuori" arrivano a Trieste nel fine settimana

TRIESTE - Due giovani star della fortunata serie TV "Mare Fuori" arrivano a Trieste nel fine settimana: si tratta di Massimiliano Caiazzo (Carmine Di Salvo nella fiction), che domenica 2 luglio riceverà un premio nell'ambito della rassegna Trieste ShorTS International Film Festival, e Clara Soccini (Giulia / Crazy J), che venerdì 30 giugno sarà ospite speciale dell’evento “Certe Notti” al BASE Club Experience di Sistiana.

Clara Soccini nasce a Varese nel 1999 e debutta nel mondo della musica durante il primo lockdown da Covid-19, nel 2020, iniziando a pubblicare dapprima alcuni pezzi sul suo profilo Instagram, fino a quando esce il singolo d’esordio, con il rapper e produttore Nicola Siciliano, dal titolo Io e Te, distribuito da Sony Music. Solo dopo qualche mese, Clara Soccini rilascia un altro brano, Freak, a cui seguono Ammirerò e Bilico prodotti da Columbia Records Italy/Sony Music Italy. Il 6 aprile del 2023, Clara firma il suo primo contratto discografico con la Warner. L’esordio nel piccolo schermo per Clara Soccini arriva con la fortunata serie Mare Fuori. Entra a far parte del cast a partire dalla terza stagione. Il suo ruolo è quello di Giulia, una cinica trapper milanese che finisce all’IPM e il cui nome d’arte è Crazy J.

Massimiliano Caiazzo, in un incontro aperto al pubblico il 2 luglio al Teatro Miela (ore 19:00), riceverà il Premio Prospettiva per giovani talenti nell'ambito della rassegna di cortometraggi ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio, giunto alla 24a edizione e in programma dall'1 al 8 luglio 2023. L'attore, che sarà anche protagonista di un incontro aperto al pubblico, è nato a Vico Equense (NA) nel 1996. Nel 2021, in occasion della 76a edizione del Festival del Cinema di Venezia, riceve il Premio Kineo Giovani Rivelazioni. Dal 2020 interpreta il ruolo di Carmine Di Salvo nella serie Rai Mare Fuori, nel corso della quale esplode in impatto, caratura e popolarità e con cui nel 2021 ottiene il Premio Meno di Trenta Miglior Attore Serie TV. La serie, giunta alla terza stagione e sempre più premiata da ascolti e critica, è stata recentemente insignita da uno specifico prestigioso Nastro d’Argento. Al momento è sul set di Mare Fuori 4 e ha da poco terminato le riprese della serie Disney Uonderbois di Andrea De Sica e Giorgio Romano, dove è una sorta di Robin Hood ponte fra il mondo dei bambini e quello degli adulti.