Duino Aurisina apre il festival Vini gusti in musica

Concerti di musica classica nelle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia, tra piazze e cantine degustando i migliori vini locali. Torna con un programma lungo un mese, tra il 9 agosto e il 3 settembre il Festival Vini Gusti in musica, che sarà proposto in alcune delle località enologiche più caratteristiche del territorio. L'avvio sarà a Duino Aurisina Il 9 agosto all'agriturismo La Mezzaluna in località Malchina. Si esibirà Le Pics Ensemble nel Concerto Inaugurale per omaggiare Duino Aurisina che è la Città Italiana del Vino 2022. Si esibiranno Giulia Carlutti al flauto, Irene Paglietti oboe Hilary Sdrigotti clarinetto. Festival Vini Gusti in Musica è organizzato dall'omonima associazione (direttori artistici Paola Camponovo e Alfredo Blessano) insieme al Coordinamento regionale delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia e gode del sostegno di BancaTer, PromoturismoFVG – Io sono Friuli Venezia Giulia e Strada Vino e Sapori del Friuli Venezia Giulia. Le rassegne rientrano nel programma nazionale di Duino Aurisina – Devin Nabre?ina Città italiana del Vino. Collaborano a Festival Vini Gusti in Musica il Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, la Pro Loco Casarsa della Delizia, la Pro Loco Mitreo Duino Aurisina, la Pro Loco Buri Buttrio.