Duino Aurisina, prosegue a teatro l'estate con le Città del vino

Dopo i successi di Calici di Stelle e il Festival Vini Gusti in Musica, Duino Aurisina ospita anche la terza rassegna estiva delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia, Un calice a teatro il 19 agosto. Anche in questo caso sinergia tra Comune e Pro Loco Mitreo, celebrando la Città italiana del Vino 2022. Nata da un’idea di Sonia Paolone e coordinata da Luigino Zucco, la rassegna del Coordinamento regionale delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia è organizzata dal Gruppo Teatrale El Tendon di Corno di Rosazzo e l’Associazione Teatrale Friulana. Collaborano Pro Loco Casarsa della Delizia e Pro Loco Mitreo Duino Aurisina. Sostengono la kermesse BancaTer, PromoturismoFVG – Io sono Friuli Venezia Giulia e Strada Vino e Sapori del Friuli Venezia Giulia. La rassegna rientra nel programma nazionale di Duino Aurisina – Devin Nabre?ina Città italiana del Vino. Il 19 agosto alle ore 20 a Duino Aurisina – Devin Nabre?ina nell'Azienda Agricola Pipan-Klaric (Malchina/Mavhinje), La dona xe come una vipera della Compagnia “L’Armonia Gruppo Proposte Teatrali Aps FITA” di Trieste. A seguire degustazioni di vini locali.