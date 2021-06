"Storie di Angeli", al via la nuova edizione di Duino&Book: oltre 40 eventi in programma

Al via il primo luglio alle ore 18.00 alla Casa Rurale di Duino "Duino&Book Storie di Angeli", rassegna che vedrà tra luglio e agosto ben 44 eventi tra lettura, prosa spettacolo animazione cultura storia sport ed enogastronomia.

La cerimonia di apertura

Alle ore 18.00 l'attesa cerimonia di apertura della manifestazione nel giardino della Casa Rurale di Duino moderata da Federico Prandi della rivista "Ies" e che vedrà gli interventi di Massimo Romita, presidente del Gruppo Ermada e direttore del Duino&Book, i saluti istituzionali dell'Assessore all'Ambiente della Regione Fvg, Fabio Scoccimarro, della Consigliera delegata alla Cultura, Annalisa D'Errico. Interverranno inoltre Gorgio Jurissevich, Presidente Circolo Velico Duino che ospita le prime quattro giornate, Donatella Pross del Lions Club Duino Aurisina, Gianpietro Colecchia Ambasciatore Città del Vino – I Vini degli Angeli. La conclusione sarà affidata a Christian Sinicco che presenterà il Festival degli Angeli e la mostra su Rainer Maria Rilke e le elegie duinesi. Al termine, nello Spazio degustazione, assaggi dei Vini del Carso e degli Angeli.

Cultura, lingua e paesaggio

Il Festival, giunto con crescente successo all’ottava edizione, si arricchisce anno dopo anno di eventi legati alla valorizzazione della cultura, della lingua e del paesaggio attraverso la visita di luoghi fantastici del Fvg che vengono descritti e assaporati attraverso forme innovative di lettura e raccontati da chi li vive a chi deve ancora scoprirli. Quest’anno, la rassegna si svolgerà in tre fasi e avrà un respiro sempre più internazionale, ponendosi come obiettivo quello di promuovere la letteratura e il dibattito culturale e di offrire una qualificata vetrina su cultura, lingua e paesaggio del Fvg, contribuendo a valorizzarne le peculiarità e l’offerta enogastronomica attraverso la realizzazione di eventi culturali in collaborazione anche con cantine del Carso, operatori turistici e Proloco.

Duino&Book è promosso dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis e si svolge grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito della Promozione delle attività culturali – iniziative progettuali 2021 per le manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica e si avvale di diversi e specifici contributi nelle varie sezioni per la loro realizzazione. Il progetto è inserito all’interno della rassegna “Algy il magnifico lettore”, iniziative di promozione della lettura promosso dal Comune di Duino Aurisina - Ob?ina Devin Nabre?ina e il Centro per il libro e la Lettura.