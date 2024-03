Per una rigenerazione urbana di via Bonomo, la mostra di Claudia Livia

Inaugura giovedì 21 marzo 2024 alle ore 18.30 la mostra ECHOES dell'artista Claudia Livia. La mostra, a cura dell'associazione S@NGIORGIO 2020, è inserita all'interno del calendario di eventi della sala Arturo Fittke (p.zza Piccola 3, ingresso dietro i portici del Municipio di Trieste).

La mostra Echoes

La mostra propone in anteprima gli esiti della residenza artistica internazionale finanziata dal programma di mobilità permanente del programma Europa Creativa dell’Unione Europea Culture Moves Europe e implementata dal Goethe-Institute. Parafrasando le parole dell'artista, Echoes ci permette di osservare luoghi familiari con occhi nuovi. Non solo scoprire la bellezza nascosta dei nostri paesaggi urbani, ma riaccendere quel senso di meraviglia e curiosità che arricchisce la nostra esperienza quotidiana. L'aspirazione è catturare l'essenza propositiva di questa città, interrompendo e sfidando la staticità che spesso percepiamo, per innescare un cambiamento.

Non spazi vuoti, ma un'area vissuta ogni giorno

Un'opera d'arte in un luogo inaspettato può destrutturare e mettere in discussione le nozioni di immutabilità che frequentemente incontriamo nella nostra vita quotidiana e la residenza artistica ha un requisito molto preciso: il progetto deve essere specifico per il sito. Ciò significa che deve tener conto delle caratteristiche uniche del contesto, fisiche e sociali. Non stiamo riempiendo uno spazio urbano vuoto, ma un'area vissuta nel suo quotidiano, nei suoi spazi e nella sua malinconia.

La residenza artistica si è svolta a Trieste, presso la foresteria gpa di via San Francesco, dal gennaio a marzo 2024, con l'obiettivo di redarre un progetto di rigenerazione urbana attraverso l’arte contemporanea. Il lavoro è prodotto con il sostegno finanziario dell’Unione Europea, i punti di vista e opinioni espresse sono degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. L’apertura segue l’orario 11-13 / 15-19, da giovedì 21 marzo 2024 a domenica 24 marzo 2024 in cui l’artista sarà presente ad illustrare l’opera