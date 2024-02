“I pensieri sono tigri di carta”, il libro per una vita più equilibrata

Venerdì 16 febbraio alle 18 presso la Libreria antica e moderna Zeno Bandini, Elisa Chiodarelli, insegnante di mindfulness, orientalista, scrittrice e autrice del libro Hoepli “I pensieri sono tigri di carta. Dal Buddhismo alla Mindfulness per una vita più equilibrata” dialogherà assieme ad Alessandro Mezzena Lona, giornalista e scrittore. Il libro cerca di ricongiungere la Mindfulness così come la conosciamo in occidente, alle sue radici nel pensiero e nella pratica buddhista, nata in India nel VI sec. a.C.

La Mindfulness è una disciplina che mira allo sviluppo dell’autoconsapevolezza ed è una perfetta “porta di entrata” nello spazio della conoscenza di sé e della familiarizzazione con i nostri meccanismi di risposta automatica - che sono le cause della sofferenza. Nel libro si affronta il problema dello stress, che tutti noi viviamo a diversi livelli, e lo si esplora secondo gli strumenti trasformativi pratici del buddhismo, accostati alle chiavi di lettura scientifiche che fanno da sfondo alla Mindfulness contemporanea.