Il circo fiabesco di Kiev arriva a Trieste con "Alice in wonderland"

Uno show che intreccia discipline acrobatiche, danza e un impianto scenotecnico sofisticato ispirato ad Alice nel paese delle meraviglie: questo porteranno in scena al Rossetti gli artisti del Circus-Theatre Elysium di Kiev con uno show sorprendente per una sola serata, martedì 15 febbraio alle 20.30.

Lo spettacolo

Uno spettacolo in cui si intrecceranno tante diverse discipline, dalla ginnastica acrobatica, alla recitazione, alla danza, senza animali ma con la sola presenza di atleti, acrobati, clown e ballerini, con un sorprendente impianto scenotecnico.

Ecco allora che le evoluzioni su tessuti aerei, i numeri al trapezio, le acrobazie nel cerchio che sfiorano il limite delle leggi gravitazionali, sono incastonati in una serie impressionante di scenari tridimensionali, proiettati su grandi schermi a led oppure avvengono in un mondo di sognanti effetti di luce.

Il pubblico assieme alla bella protagonista attraversa dunque lo specchio ed entra in un universo intessuto di fantasia ed onirismo, dove incontra i protagonisti principali del romanzo originario - il Cappellaio Matto, la Regina Nera, il Bianconiglio, il Gatto - e segue le loro avventure.

Il circo Elysium di Kiev

Fondato nel 2012, il Circus-Theatre Elysium di Kiev connette i saperi di produttori, registi e attori di elevato livello. Fanno parte del team una cinquantina di professionisti di cui 7 solisti, 12 artisti circensi e 20 ballerini. Il loro primo spettacolo, “Fairytale Show” contava pochi numeri: l’enorme successo in Francia ha spinto gli artisti a sviluppare “Alice in Wonderland” che è stato già applaudito in Russia, Ucraina, Bielorussia, Francia e Cina e che in Italia ha segnato tre settimane di sold-out al Teatro Brancaccio di Roma. Elysium si pone l’obiettivo di esprimere la nuova arte circense, elegante, sfavillante e capace di intrecciare le più alte capacità umane con una sofisticata scenotecnica. Lo spettacolo va in scena alla sala Assicurazioni Generali alle ore 20.30 solo martedì 15 febbraio.

Per acquisti si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti agli altri consueti punti vendita, o via internet sul sito www.ilrossetti.it. L’ingresso in sala sarà consentito solo ai titolari di certificazione “Super Green Pass” dotati di mascherina Ffp2.