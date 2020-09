Enaip, lunedì Open day dedicato alle professioni dei settori elettrico ed elettronico

Il mondo dell’artigianato continua a cercare figure specializzate che non trova: Cablatori, Installatori di Impianti Domotici, Tecnici Elettronici e Elettricisti sono profili sempre più richiesti nel mercato professionale, anche grazie ai nuovi incentivi ed alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica degli edifici. Per questo motivo EnAIP FVG organizza il giorno 14 settembre dalle ore 16.00 nella sede di Trieste un OPEN DAY informativo dedicato interamente a queste professioni. Oltre al personale EnAIP che presenterà le caratteristiche dei percorsi di qualifica professionale per IMPIANTISTA ELETTRICO e OPERATORE ELETTRONICO dedicati ai giovani in uscita dalle scuole medie in partenza, saranno presenti rappresentanti delle più importanti imprese del settore che illustreranno i profili professionali e le enormi possibilità di lavoro che questo settore oggi offre. L'ingresso è gratuito.