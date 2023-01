"Eredi boggiano" il nuovo libro di Cristiano Berti

"Eredi Boggiano", il nuovo libro d’artista di Cristiano Berti, edito da Quodlibet e vincitore dell’Italian Council (X edizione, 2021), verrà presentato venerdì 13 gennaio 2023 allo Studio Tommaseo, con un evento inserito nell’ambito delle attività libraryline della Biblioteca Trieste Contemporanea: dalle ore 18 l’autore converserà con Giuliana Carbi Jesurun. "Eredi Boggiano", il nuovo libro d’artista di Cristiano Berti, edito da Quodlibet e vincitore dell’Italian Council (X edizione, 2021), verrà presentato venerdì 13 gennaio 2023 allo Studio Tommaseo, con un evento inserito nell’ambito delle attività libraryline della Biblioteca Trieste Contemporanea. Dalle ore 18 l’autore converserà con Giuliana Carbi Jesurun.

"Eredi Boggiano" è un libro d’artista speciale: completamente privo di immagini, il volume mette al centro la parola, valorizzandone il suo significato più profondo e prendendo la forma di un saggio di interesse storico. Frutto di cinque anni di ricerche, "Eredi Boggiano" fa parte del secondo dei "Cicli Futili" una serie di opere ibride nella quale Berti coniuga ricerca archivistica e artistica, per interrogarsi sulla capacità della storia di contribuire all'interpretazione della realtà in un mondo che mescola rapidamente culture e genti. Protagonista della nuova indagine di Cristiano Berti è la figura controversa di Antonio Boggiano, un facoltoso commerciante italiano vissuto a Cuba nella prima metà dell’Ottocento, e le centinaia di persone che egli "possedette" come schiavi di casa o nella sua piantagione di caffè. "Eredi Boggiano" ci restituisce così un’attenta fotografia della tratta degli schiavi nella Cuba dell'Ottocento e delle ombre del colonialismo e del razzismo, che raggiungono l’attualità.

Cristiano Berti (Torino, 1967) è un artista visivo; vive e lavora a Jesi. Adopera principalmente i medium della fotografia, del video e dell’installazione. Insegna all’Accademia di Belle Arti di Macerata. Ritorna a Trieste Contemporanea dopo la presentazione della ricerca "Gaggini. Le Alpi e il Tropico del Cancro" che ha dato avvio a questo ultimo ciclo di studio. Il progetto "Eredi Boggiano" è realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (X edizione, 2021), programma di promozione internazionale dell’arte italiana della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.