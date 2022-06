A vela con skipper nel golfo di Trieste, ecco come fare

Meravigliose escursioni giornaliere in barca a vela con skipper, nel golfo di Trieste, con un comodo e veloce sloop di 10 metri con imbarco presso il Villaggio del Pescatore. Una giornata in cui potrete ritagliarvi uno spazio di libertà in mare, tra sole e vento ed alla scoperta delle bellezze della nostra costa, tra cui gli incantevoli Castelli di Duino e di Miramare o il Parco Naturale delle Falesie; una giornata in cui godere dei profumi, sapori e colori delle nostre terre, soddisfando la voglia di mare, di una veleggiata o di un semplice tuffo in libertà. Escursione in barca a vela di mezza giornata (4 ore, al mattino o al pomeriggio) oppure per la giornata intera (8 ore).