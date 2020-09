Esof 2020: da Acegas un evento sulla gestione coordinata degli acquedotti del Fvg

Come si affronta un’emergenza legata ai cambiamenti climatici che colpisce il sistema acquedottistico, continuando ad assicurare l’approvvigionamento idrico alle popolazioni? È questo il tema della presentazione dal titolo “Drinkable Water network resilience in a Regional Climate Change Framework” che, nell’ambito del programma scientifico di ESOF2020, giovedì 3 settembre alle 8.30 affronteranno AcegasApsAmga, Hydrogea, Irisacqua, Cafc insieme ad alcuni esperti accademici delle Università di Trieste, Udine e California Irvine.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha infatti dettato le regole per l’adozione, a livello territoriale, dei Water Safety Plans, ovvero i piani per la messa in sicurezza dell’approvvigionamento idrico potabile che coinvolgono tutte le figure preposte alla tutela, captazione, potabilizzazione e distribuzione dell’acqua potabile e all’uso finale. Tenendo conto della particolare configurazione del territorio regionale, i gestori del servizio idrico integrato stanno lavorando in maniera sinergica ad un approccio coordinato ed unitario per la gestione delle emergenze idriche e assicurare ai cittadini la continuità del servizio e l’approvvigionamento idrico.

È infatti quantomai necessario disporre, a livello regionale, di studi, proiezioni e modelli per orientare i gestori e le amministrazioni pubbliche nella programmazione, progettazione, realizzazione e gestione delle opere di stoccaggio, trattamento e trasporto delle acque, nonché nell’adozione di misure e procedure efficaci ed efficienti nella gestione delle emergenze. La presentazione riguarderà anche il problema dell'approvvigionamento di acqua potabile fra Stati confinanti, dove normative amministrative e nazionali differenti rendono più difficile la risoluzione di crisi e criticità.

Di seguito gli esperti che interverranno durante la presentazione:

Enrico Altran (AcegasApsAmga S.p.A.)

Daniele Odorico (HYDROGEA S.p.A.)

Furio Pillan (IRISACQUA S.p.A.)

Annalisa Pinzano (CAFC S.p.A.)

Isabel Velicogna (University of California Irvine e NASA Caltech’s Jet Propulsion Laboratory, Pasadena)

Matteo Nicolini (Università degli Studi di Udine)

Elisa Arnone (Università degli Studi di Udine)

Roberto Louvin (Università degli Studi di Trieste)  Antonio Massarutto (Università degli Studi di Udine)