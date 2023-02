“Espoes”, una mostra virtuale racconta le Foibe e l'Esodo

Giovedì 23 febbraio alle ore 18, all'Auditorium della Casa della Musica in via dei Capitelli 3, verrà presentata "Espoes", esposizione multimediale dedicata alla storia e alle tematiche dell'esodo e delle foibe. L'evento è stato organizzato nell'ambito delle iniziative del circolo "Istria" per il Giorno del Ricordo. La presentazione verrà trasmessa in diretta streaming sul sito del Circolo di cultura istrovenete "Istria" (www.circoloistria.com).

Lo scopo

Lo scopo principale dell’esposizione è di approfondire e divulgare la storia dell’esodo degli italiani dall’Istria, Fiume e dalla Dalmazia a conclusione del secondo conflitto mondiale, la vicenda delle foibe e delle complesse vicende del confine orientale presentando la tematica e i suoi vari aspetti in formato multimediale attraverso testi, foto, audio, video, schede storiche, testimonianze e interviste, ipertesti, cartine e mappe storiche e grafici. I contenuti del sito, i suoi aspetti storici e metodologici sono stati vagliati da un apposito comitato scientifico composto da storici, ricercatori ed esperti afferenti alle varie realtà associative dell'esodo e ad enti di studio e di ricerca, e a realtà accademiche e universitarie che si sono ampiamente occupate della materia.

Il percorso espositivo

La mostra è caratterizzata da "stanze" percorribili virtualmente. Partendo dall’ingresso principale, in cui appaiono i pannelli multimediali centrali dedicati all'esodo e alle foibe intitolati “Esodo. Il percorso storico” e “Il dramma delle foibe” visitabili seguendo percorsi e indici contenenti testi e ipertesti, approfondimenti, schede, immagini, cartine e altri contenuti per la conoscenza storica di queste vicende, si accede ad altre stanze. Quella intitolata “Spazio storico-geografico” presenta tre grandi riquadri dedicati alle cartine storiche, ai confini mobili, ovvero alla rappresentazione cartografica dei cambiamenti di sovranità succedutisi nel tempo, a una “finestra” contente una mappa interattiva con informazioni sulle singole località dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia (intitolata “Le città e i borghi”, illustrante gli aspetti storici e geografici, i personaggi illustri, i punti di interesse culturale e artistico, la realtà della CNI e dell'esodo).

I contenuti di questo “museo virtuale” sono stati inseriti in un sito web dedicato, raggiungibile dal sito internet del Circolo “Istria” e offerti alla fruizione di un'ampia fascia di utenti, in particolare alle giovani generazioni e al mondo della scuola, per fornire un utile strumento didattico, di conoscenza e di studio su un tema estremamente complesso che ha lasciato un segno profondo nella vita e la storia di queste terre. L'esposizione “ESPOES” è stata promossa e realizzata dal Circolo di cultura istroveneta “Istria” di Trieste