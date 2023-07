Arturo Sandoval, Omara Portuondo e Dj Ralf: tre grandi concerti al Castello di San Giusto

TRIESTE - Nuova settimana di grandi eventi al Castello di San Giusto a Trieste. In arrivo mercoledì 12 luglio il più importante trombettista al mondo Arturo Sandoval, giovedì 13 luglio la più importante cantante cubana vivente Omara Portuondo e venerdì 14 luglio uno dei più grandi dj di tutti i tempi, Dj Ralf. Tre serate di fila, per tre concerti che si prospettano unici e indimenticabili. Ultimi biglietti disponibili su Ticketone.it, al Ticket Point di Trieste e in tutti i punti vendita autorizzati.

Attesissimo sarà il concerto di Arturo Sandoval, il più importante trombettista al mondo, nonché un rinomato musicista classico, pianista e compositore. È semplicemente uno dei musicisti più brillanti, poliedrici e rinomati del nostro tempo. La sua carriera è costellata di collaborazioni con grandi colleghi quali Woody Herman, Woody Shaw, Michel Legrand, Bill Conti, Stan Getz e Frank Sinatra. 10 Grammy, Billboard Awards, un Emmy Award e un’esibizione alla Casa Bianca e al Super Bowl del 1995, Arturo Sandoval si esibirà al Castello di San Giusto mercoledì 12 luglio.

Finalmente dopo il rinvio della scorsa settimana, giovedì sul palco salirà la più importante cantante cubana vivente vera e propria leggenda del suo paese da ormai oltre sessant’anni, Omara Portuondo: divenuta famosa in tutto il mondo grazie al mitico progetto musical-cinematografico Buena Vista Social Club. Un concerto unico e una serata speciale, dedicati proprio ai grandi successi del gruppo che ha portato in tutto il mondo le sonorità di son e habanera tipiche della musica tradizionale cubana.

Venerdì invece spazio alle sperimentazioni: classica e house si fondono in un concerto speciale dove Dj Ralf, uno dei più grandi dj di tutti i tempi e l’Orchestra Rossini si incontreranno per regalare al pubblico una serata unica e irripetibile. Un progetto artistico che non è musica classica, non è dance, non è elettronica: è tutto questo assieme, ma è prima di tutto la voglia di vivere la musica come gioco, come sorpresa, come creatività. Di questi tempi, un segnale importante. La rassegna – pensata da Vigna PR e Good Vibrations Entertainment in collaborazione con Fvg Music Live – proseguirà fino a fine luglio. Le info su tutti gli eventi le trovate sul sito www.triesteestate.it.