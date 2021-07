Cosa fare a Trieste e dintorni nel weekend

Degustazioni, teatro, cultura vi aspettano questo weekend a Trieste e dintorni. Ma non solo: sono diversi anche gli eventi pensati per chi ama stare in mezzo alla natura e quelli dedicati al vino e al cibo. Non mancano i festival e gli appuntamenti con Trieste Estate.

Tango e dintorni

Sabato 31 luglio alle 19:30 "Tango e dintorni" al Teatro Verdi, un evento che unisce le note alle esibizioni dei professionisti internazionali della disciplina.

Triskell

Continua il Festival celtico, che vi aspetta al Boschetto del Ferdinandeo con un ricco calendario di eventi dedicati a grandi e piccini.

Le esperienze di Trieste.green

Sabato 31 luglio visita cantina e degustazione vini e salumi da Bajta. Assapora i prodotti della Fattoria carsica Bajta, entra nella sua cantina e scopri le tecniche di produzione dei suoi vini e dei suoi salumi.

Domenica 1 agosto, appuntamento con la cultura: "Sul Rilke con i poeti, all'alba". In programma una camminata alle prime luci del giorno sul sentiero panoramico che ispirò le “Elegie duinesi” del poeta praghese Rainer Maria Rilke: uno dei luoghi più suggestivi del Carso e tra i più significativi dal punto di vista naturalistico e geologico.

Big John

Sette metri e mezzo di lunghezza ed un cranio di oltre due metri e mezzo, Big John è il più grande triceratopo mai documentato al mondo. Fino al 1 agosto lo potrete ammirare in piazza Unità, poi sbarcherà a Parigi dove verrà battuto all’asta.

Cinema estivo giardino pubblico

Questo weekend in programma due proiezioni da non perdere: sabato 31 luglio "Quattro matrimoni e un funerale", domenica 1 agosto "Nomadland". Dalle 21:15.

Il Rossetti Estate

Anche questo weekend appuntamento a Miramare con "Shakespeare in the Park - Frammenti d’amore, passione, potere, gelosia". Uno spettacolo poetico, ricco di ironia, magico, delineato lungo un doppio itinerario: spaziale (toccando diversi punti del Parco e del Castello) e letterario (attraversando la produzione drammaturgica e poetica del grande elisabettiano).

Trieste Estate

Castello di San Giusto - Cortile delle Milizie - Palco piccolo, ore 21

Titus. La dolorosissima tragedia romana di Tito Andronico. Dalle pagine di un libro un Narratore evoca una storia antica e crudele, i cui vari personaggi emergono nelle forme di “fantocci” animati da un gruppo di attrici-manovratrici. Da William Shakespeare. Adattamento e regia di Piermario Vescovo.

Tempo d'attesa.Trieste 1972: il fotografo cecoslovacco Jan Paklic, in fuga dal suo Paese, arriva al Campo Profughi per stranieri di Padriciano, dove attende il visto per gli Stati Uniti nella speranza di rivedere l’amata Helena.

Mostre

In Deep: dal primo agosto al Magazzino 26. Opere di Manuela Sedmach, Paolo Cervi Kervischer e Luigi Tolotti.

Salad Days: Harry's Piccolo e Bistrot - Hotel Duchi d'Aosta, progetto coordinato da Camilla Bach, giovane fotografa triestina.

Leoni a palazzo: fotografie di Estella Levi, francobolli di tutto il mondo e disegni originali di Maria Lupieri, che raffigurano in modi diversi il re della foresta, verranno esposti nel salone centrale delle Poste di piazza Vittorio Veneto e nello spazio Filatelia di via Galatti