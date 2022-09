Stop ai rifiuti con "Keep clean": domenica pulizie al Parco Ferdinandeo

Domenica 18 settembre si terrà "Keep clean, insieme per una Trieste più pulita", l'azione di pulizia per ripulire il Parco Ferdinandeo. L'evento è aperto a tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo alla città per renderla più bella e, soprattutto, più pulita. Il ritrovo è stato fissato alle ore 9:45 al Parco (parcheggio MIB) con partenza alle ore 10. Il materiale per la raccolta (guanti e sacchi) verrà fornito dall'organizzazione previa conferma della propria presenza. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da destinarsi. L'iniziativa è frutto della sinergia tra Accademia Muggia Judo e Trieste Auto ed è stata realizzata grazie al supporto del Comune di Trieste e del Gruppo Hera.

Per motivi organizzativi si prega di confermare ad uno dei seguenti contatti:

Simone: 388 3286677

Agnese 3480547809